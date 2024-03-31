رئيس الوزراء العراقي يؤكد ضرورة المضي قدماً بالإصلاح الذي تبنته الحكومة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ضرورة المضي قدما بالإصلاح الذي تبنته الحكومة.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أن السوداني ترأس الاجتماع الأول للّجنة العليا للإصلاح، حيث جرت مناقشة الخطوات والإجراءات الفعلية التي مضت الحكومة بتنفيذها، في إطار أولوية الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي الذي تضمنه برنامجها التنفيذي.
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وأشار السوداني إلى أن الحكومة عكفت على إعداد برنامج إصلاحي شامل وفق رؤية مستقبلية تستهدف النهوض بالواقع الاقتصادي، وبناء وإصلاح مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، منوها بالتحديات التي تواجه عملية الإصلاح الجارية التي تصب في مصلحة المواطنين.
المصدر:
MENAFN31032024000202011048ID1108042091
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