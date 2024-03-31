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رئيس الوزراء العراقي يؤكد ضرورة المضي قدماً بالإصلاح الذي تبنته الحكومة

3/31/2024 11:22:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ضرورة المضي قدما بالإصلاح الذي تبنته الحكومة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني – في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) – أن السوداني ترأس الاجتماع الأول للّجنة العليا للإصلاح، حيث جرت مناقشة الخطوات والإجراءات الفعلية التي مضت الحكومة بتنفيذها، في إطار أولوية الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي الذي تضمنه برنامجها التنفيذي.

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وأشار السوداني إلى أن الحكومة عكفت على إعداد برنامج إصلاحي شامل وفق رؤية مستقبلية تستهدف النهوض بالواقع الاقتصادي، وبناء وإصلاح مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، منوها بالتحديات التي تواجه عملية الإصلاح الجارية التي تصب في مصلحة المواطنين.

المصدر:

MENAFN31032024000202011048ID1108042091

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