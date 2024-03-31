جيش الاحتلال : أضرار بمبنى في إيلات بعد سقوط مسيّرة

جيش الاحتلال : أضرار بمبنى في إيلات بعد سقوط مسيّرة
التاريخ
3/31/2024 9:06:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد مسيّرة قادمة من الشرق، وأنها سقطت في مدينة إيلات وأحدثت ضررا ماديا بأحد المباني دون وقوع إصابات.
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