الاعلام العبري : منفذ عملية أسدود من الخليل

الاعلام العبري : منفذ عملية أسدود من الخليل
التاريخ
3/31/2024 9:06:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منفذ عملية الطعن في غان يفني شرقي أسدود شاب فلسطيني يعمل في المجمع التجاري الذي وقعت فيه العملية.
وأضافت أنه من دورا في الخليل ويبلغ من العمر 19 عاما.
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