جامعة دبي تستمد 100 % من طاقتها من الطاقة الشمسية

كشف الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، عن أن الجامعة تستمد 100 % من طاقتها التي تحتاجها من حقل الطاقة الشمسية التي تمتد مساحتها 15 ألف متر مربع بقدرة 1.7 ميغاواط وكذلك من خلال إنشاء مظلات لمواقف السيارات، تعمل بألواح الطاقة الشمسية، وعددها 86 مظلة مزودة بألواح شمسية كهروضوئية ذات قدرة لتوليد 312 كيلوواط، من الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأشار إلى أن الجامعة تولد الطاقة الكهربائية أكثر من حاجتها وبالتالي تغذي الفائض إلى شبكة كهرباء ومياه دبي لتستعيدها ليلاً، ما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى التخزين عبر البطاريات، وهذا يعني أن محصلة البصمة الكربونية للجامعة، أصبحت ((صفراً)).

وأضاف الدكتور البستكي، أن الجامعة حصلت على شهادة ليد LEED لمحصلة الطاقة الصفرية، ما يسهم في إيجاد الحلول لتحديات المناخ. وأوضح أن تكلفة الجامعة لمشروع التحول نحو الطاقة النظيفة يعتبر ذا جدوى اقتصادية وبيئية، حيث إن المردود الاقتصادي سيؤتي أكله بعد 5 سنوات فقط من بداية تطبيق المشروع، لتبدأ في حصد الإيرادات بحلول العام المقبل، حيث ستوفر ما مقداره مليوناً و200 ألف درهم سنوياً. وأبان أنه يتم تنظيف الألواح الشمسية من قبل روبوتات والذي يعتبر تنظيفاً جافاً، ونتيجة لذلك توفر الجامعة 34 ألف لتر من الماء شهرياً نتيجة لاستخدام التنظيف الجاف.

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