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الموت يفجع الفنانة سيرين عبد النور

3/31/2024 8:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفيت والدة الفنانة سيرين عبد النور بعد صراع مع المرض.

ونشرت الفنانة
سيرين صورة تجمعها
مع والدتها بالمستشفى عبر ستورى انستجرام، وعلقت قائلة: "إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي".

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.


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