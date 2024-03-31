الموت يفجع الفنانة سيرين عبد النور
التاريخ
3/31/2024 8:00:21 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
توفيت والدة الفنانة سيرين عبد النور بعد صراع مع المرض.
ونشرت الفنانة
سيرين صورة تجمعها
مع والدتها بالمستشفى عبر ستورى انستجرام، وعلقت قائلة: "إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي".
وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.
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