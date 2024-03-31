«إكسبو الشارقة» يضاعف جهوده لدعم رواد الأعمال بقطاع المعارض

كشف مركز إكسبو الشارقة، عن مشاريعه وخططه المستقبلية لتطوير وتنمية قطاع المعارض، وتعزيز دوره في دفع عجلة اقتصاد إمارة الشارقة في قطاع سياحة الأعمال، وفتح المزيد من الآفاق لنمو القطاعات المختلفة، عبر تعزيز الأعمال التوسعية للمركز، وزيادة مساحات العرض والقاعات، وجذب المزيد من العارضين الدوليين، واستقطاب معارض نوعية جديدة، لاسيما في مجال قطاع السيارات، بهدف تلبية تطلعات مجتمع الأعمال، بإيجاد منصات عرض لمنتجاتهم، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب مناقشة أهمية العمل على مضاعفة الجهود لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر قطاع المعارض.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة المركز، برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس الغرفة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وأعضاء مجلس إدارة المركز، ومشاركة رؤساء الأقسام ومديري الإدارات بالمركز.

نمو إيرادات

واستعرض الاجتماع، نتائج إيرادات إكسبو الشارقة لعام 2023، والتي شهدت نمواً ملحوظاً مقارنة بالعام 2022، والإنجازات التي حققها خلال العام 2023، مسجلاً ارتفاعاً كبيراً في عدد الزوار إلى أكثر من 2.5 مليون زائر وزيادة الفعاليات المحلية والدولية إلى نحو 50 معرضاً، ومستقبلاً الربع الأول من العام الجاري بانطلاقة حيوية لمجموعة من المعارض المتخصصة في مختلف المجالات.

دعم رواد

وتناول اجتماع مجلس إدارة المركز، نتائج السنوات الثلاث الماضية، وتطور المبيعات والتسويق، وسلط الضوء على أهمية التوسعة في مساحة القاعات المخصصة للعرض، في إطار خطة شاملة لتطوير سير العمل في المركز، وتعزيز الأثر الإيجابي لأنشطته في دعم اقتصاد الإمارة، وازدهار قطاعات تجارة التجزئة والصناعة وتسويق المنتجات المحلية، والاستفادة من تجربة منصة ((الإماراتيين للعود والعطور))، ومنصة صاغة الإمارات للمجوهرات التي أتاحتهما غرفة الشارقة خلال معرضي الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، ومعرض الإمارات للعطور والعود، ضمن جهودها المستمرة في دعم رواد الأعمال ومشاريع الشباب والترويج لها في كافة المعارض.

تنويع اقتصاد

وأكد عبد الله سلطان العويس، أن مركز إكسبو الشارقة، يسهم بدور كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة الشارقة في مسار تنويع الاقتصاد، ضمن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال تعزيز قطاع المعارض والمؤتمرات، وبما يتماشى مع إدراك أهمية هذا القطاع كمحرك رئيس للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام في الشارقة.

ولفت إلى أن الإنجازات المتواصلة للمركز والمعارض التي يستضيفها وتجذب زوارها بالآلاف من داخل الإمارات وخارجها، تبرز أهميته كوجهة مفضلة للأعمال، ومنصة مثالية تلبي تطلعات مجتمع الأعمال، وتوفر الفرص التجارية التي تجمع الشركات والمستثمرين والخبراء ورواد الصناعة من مختلف القطاعات، ومن شتى أنحاء العالم، في نجاحات متواصلة تبشر بالمزيد من الأنشطة والفعاليات التي تؤكد مكانة إمارة الشارقة وموقعها، وتعزز تنافسيتها على خارطة صناعة المعارض العالمية، التي تمثل دعماً مباشراً لقطاعات الصناعة والتجارة والسياحة بشكل خاص، وفي الإسهام في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة.

ركيزة تنمية

من جهته، أشار سيف محمد المدفع، إلى أن عودة الانتعاش إلى صناعة المعارض والزخم خلال السنوات الماضية، أثبتت أهمية هذه الصناعة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، وأن مركز إكسبو الشارقة، يتطلع إلى مرحلة جديدة، سيشهد خلالها توسعاً في تنظيم الفعاليات التي تخدم مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن الربع الأول من العام الجاري، حقق استضافة وتنظيم عدد نوعي من المعارض التي حققت مؤشرات إيجابية، وعكست نجاح استراتيجية المركز التي تعتمد على تنظيم واستضافة الأحداث التي تلبي احتياجات السوق ومجتمع الأعمال، وتركز على تفعيل مساهمة مختلف القطاعات في تطور الاقتصاد واستدامته، وتحقيق قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة، مشيراً إلى الجهود الرائدة التي بذلها مركز إكسبو الشارقة على صعيد توسيع آفاق التعاون والشراكة مع الجهات المنظمة للمعارض على المستوى العالمي، من خلال مشاركاته الخارجية، وحضور الفعاليات العالمية المتخصصة في صناعة المعارض، إلى جانب استقبال ممثلي كبرى مراكز المعارض في العالم، بهدف نقل التجربة النموذجية لإمارة الشارقة في مجال صناعة المعارض، والتعاون في صياغة رؤى وتصورات مستقبلية للارتقاء بهذه الصناعة.

نتائج معارض

كما استعرض الاجتماع ما تم إنجازه من أجندة المركز للعام الجاري، من خلال النتائج والمؤشرات التي حققتها أبرز معارض الربع الأول، وفي مقدمها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، ومعرض الشارقة العقاري ((إيكرس))، فضلاً من المتابعة للنتائج الأولية لما حققه معرض ليالي رمضان من زيارات ومبيعات، وما يمثله من إضافة لقطاع تجارة التجزئة، وتعزيز حركة المبيعات والشراء، وتعزيز السياحة الداخلية، تحت مظلة مهرجان رمضان الشارقة.