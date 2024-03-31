«فلاي جناح» تدشن رحلاتها الدولية بين الشارقة ولاهور

أعلنت ((فلاي جناح))، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في باكستان، عن تدشين ثاني رحلاتها الدولية اليوم بين مدينة لاهور الباكستانية والشارقة.

وقال المتحدث باسم فلاي جناح: ((بعد شهر واحد من إطلاق عملياتنا الدولية مع الرحلة الافتتاحية من العاصمة إسلام أباد، نحتفل اليوم بإطلاق الوجهة الثانية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بين مدينتي لاهور والشارقة، لا تسلط هذه الخطوة الضوء على أهمية تعزيز الاتصال الجوي بين باكستان والإمارات العربية المتحدة فحسب، بل تعكس أيضاً التزامنا بتزويد عملائنا بخيارات جديدة للسفر الجوي بأسعار معقولة وقيمة مضافة)).

وتواصل ((فلاي جناح))، تقديم أفضل خدمات القيمة المضافة وبأسعار معقولة للمسافرين، حيث تشغل الشركة أسطول حديث مكون من خمس طائرات من طراز إيرباص A320 وتقدم رحلات مباشرة انطلاقاً من كراتشي ولاهور وإسلام آباد وبيشاور وكويتا بالإضافة إلى الشارقة، والتي تعد أول وأحدث وجهة دولية على شبكة وجهات ((فلاي جناح)).