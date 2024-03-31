استمرار نمو إنتاج السيارات في بريطانيا للشهر السادس

استمر نمو إنتاج السيارات في بريطانيا للشهر السادس على التوالي، نتيجة الطلب القوي داخل بريطانيا وخارجها.

وذكرت رابطة مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا، أن إنتاج السيارات خلال فبراير الماضي في بريطانيا بلغ حوالي 80 ألف سيارة بزيادة نسبتها %14 سنوياً، وهو أفضل رقم للإنتاج في مثل هذا الشهر من العام منذ 2021.

وزاد إنتاج السيارات للسوق المحلية البريطانية بنسبة %58 سنوياً، في حين تم تصدير 3 من كل 4 سيارات تم إنتاجها في بريطانيا خلال فبراير.

واستقبل الاتحاد الأوروبي، %59.9 من صادرات السيارات البريطانية خلال فبراير الماضي، في حين استقبلت الولايات المتحدة %14.8 والصين %7.1 وأستراليا %3.3 وتركيا %2.3 من هذه الصادرات.

وشكلت السيارات الكهربائية والهجين أكثر من ثلث إجمالي إنتاج السيارات في بريطانيا خلال فبراير.

وقال مايك هيوز، الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي وتجار السيارات البريطانية، إن استمرار النمو القوي لإنتاج السيارات في بريطانيا خبر جيد يعكس الطلب القوي في الداخل وحول العالم على السيارات بريطانية الصنع.

وأضاف أن صناعة السيارات في بريطانيا تتحول من سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية إلى السيارات الكهربائية، وتبنى على التعهدات الاستثمارية الضخمة التي تمت العام الماضي.

وبلغ إنتاج السيارات في بريطانيا خلال أول شهرين من العام الجاري 162904 سيارات، بزيادة نسبتها 17.8 % عن العام الماضي، وهي أفضل بداية لعام منذ 2021.