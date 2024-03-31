«فيسكر» تخفض أسعار سياراتها الكهربائية %39

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية فيسكر، خفض أسعار بيع سياراتها بنسب تصل إلى %39 حتى تتمكن من مواجهة المنافسة المتزايدة في السوق.

وسيبدأ سعر الفئة الرياضية سبورت من السيارة فيسكر أوشن من 24999 دولاراً بانخفاض نسبته %36 عن السعر السابق وكان 38999 دولاراً. أما الفئة ألترا فانخفض سعرها بنسبة %34 إلى 34999 دولاراً، أما الفئة الأعلى سعراً وهي إكستريم فانخفض سعرها بنسبة %39 إلى 37499 دولاراً.

يذكر أن شركة فيسكر أنتجت خلال العام الماضي 10193 سيارة، في حين باعت 4929 سيارة أي أقل من نصف الإنتاج، ولكن الأداء تحسن خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ أنتجت فيسكر 4789 سيارة وباعت 3818 سيارة منها. وحتى 15 مارس الماضي، أنتجت الشركة منذ بداية العام الحالي 1000 سيارة في حين باعت 1300 سيارة، ليقل المخزون إلى حوالي 4700 سيارة. ووفق التقديرات الداخلية، يصل حجم المخزون إلى أكثر من 200 مليون سيارة.

ووفق موقع إنفستور بلس الاقتصادي، فإن الخفض الكبير في أسعار سيارات فيسكر يعكس الموقف الغامض الذي تواجهه الشركة الآن. ويعتبر المخزون مشكلة كبيرة للشركة غير الرابحة، ولذلك تحاول فيسكر بيع هذه السيارات في أقرب وقت ممكن. وأعلنت الشركة 18 مارس الماضي، اعتزامها وقف الإنتاج خلال الستة أسابيع المقبلة، بهدف خفض المخزون لديها.

وتحتاج فيسكر إلى رأسمال جديدة بشدة. ونتيجة شطب سهمها من البورصة، أصبحت فيسكر ملزمة بإعادة شراء سنداتها غير المضمونة القابلة للتحويل التي يحل أجلها في 2026. كما أدى شطب أسهمها إلى القلق من التخلف عن سداد سندات تستحق السداد في العام 2025.