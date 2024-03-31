«داماك» تكشف في دبي عن 50 فيلا بوتيك من «مجموعة أوتوغراف»

أعلنت ((داماك)) العقارية؛ الشركة المتخصصة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في دولة الإمارات، عن إطلاق ((مجموعة أوتوغراف))، التي تشكل أحدث عروضها السكنية الفاخرة ضمن مجتمع ((داماك هيلز)) المرموق. وتعزز فلل البوتيك المصممة بدقة لا متناهية من محفظة داماك للمنازل الفاخرة في السوق العقاري بدبي.

وتقع ((مجموعة أوتوغراف)) وسط المناظر الخلابة والطبيعة الغناء في قلب مجتمع ((داماك هيلز))، واستوحي اسمها من مفهومها المميز والقائم على مبدأ ((محدودة في العدد ولكن لا حدود لفخامة تصميمها)). تُقدم المجموعة 50 فيلا سكنية حصرية مكونة من 4 إلى 7 غرف نوم مُصممة بحرفية عالية وبشكل استثنائي تُعيد تعريف مفهوم العيش الفاخر.

وتُوفر المجموعة أيضاً 14 نموذجاً مختلفاً للفلل الفاخرة المنتشرة في مجتمع ((داماك هيلز))، والتي تتميز بأرقى الحِرَف المعمارية، مع تشطيبات فاخرة من الرخام المستوردة من إيطاليا وإسبانيا واليونان، لتزين كل فيلا ضمن هذه المجموعة العصرية.

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في شركة داماك العقارية: ((يُسعدنا أن نُقدم ((مجموعة أوتوغراف)) والتي نعتبرها بمثابة نقلة جديدة في مفهوم العيش الفاخر داخل مجتمع ((داماك هيلز))، تتميز الفلل بتصاميمها الأنيقة والديكورات الداخلية العصرية، كما توفر وسائل راحة عالية المستوى، وأجواء هادئة وأنيقة ستُعزز من تجارب المعيشة للقاطنين فيها)).

ويُسلط هذا الإطلاق الضوء على توسع محفظة داماك الفاخرة والنمو السريع الذي تُحققه لتلبية الطلب على المنازل الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستوفر ((مجموعة أوتوغراف))، فرصة استثنائية لتكون ((داماك هيلز)) موطناً للمقيمين الذين يبحثون عن نمط حياة غير عادي)). تبدأ أسعار الفلل من 5.1 ملايين درهم، وستتيح للمُلاك والمقيمين، على حد سواء، الاستفادة من أرقى الخدمات والمرافق الترفيهية التي يضمها مجتمع داماك هيلز، بما في ذلك الإطلالات البانورامية على الحدائق الخضراء وملعب الغولف. ويَعِد هذا الملاذ بمجموعة كبيرة من التجارب الغنية والغامرة، ابتداءً من ((ترمب إنترناشيونال غولف كلوب)) المرموق وصولاً إلى الإسطبلات ومنتزه التزلج.