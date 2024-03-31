Monday, 01 April 2024 03:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«داماك» تكشف في دبي عن 50 فيلا بوتيك من «مجموعة أوتوغراف»

3/31/2024 7:18:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((داماك)) العقارية؛ الشركة المتخصصة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في دولة الإمارات، عن إطلاق ((مجموعة أوتوغراف))، التي تشكل أحدث عروضها السكنية الفاخرة ضمن مجتمع ((داماك هيلز)) المرموق. وتعزز فلل البوتيك المصممة بدقة لا متناهية من محفظة داماك للمنازل الفاخرة في السوق العقاري بدبي.

وتقع ((مجموعة أوتوغراف)) وسط المناظر الخلابة والطبيعة الغناء في قلب مجتمع ((داماك هيلز))، واستوحي اسمها من مفهومها المميز والقائم على مبدأ ((محدودة في العدد ولكن لا حدود لفخامة تصميمها)). تُقدم المجموعة 50 فيلا سكنية حصرية مكونة من 4 إلى 7 غرف نوم مُصممة بحرفية عالية وبشكل استثنائي تُعيد تعريف مفهوم العيش الفاخر.

وتُوفر المجموعة أيضاً 14 نموذجاً مختلفاً للفلل الفاخرة المنتشرة في مجتمع ((داماك هيلز))، والتي تتميز بأرقى الحِرَف المعمارية، مع تشطيبات فاخرة من الرخام المستوردة من إيطاليا وإسبانيا واليونان، لتزين كل فيلا ضمن هذه المجموعة العصرية.

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في شركة داماك العقارية: ((يُسعدنا أن نُقدم ((مجموعة أوتوغراف)) والتي نعتبرها بمثابة نقلة جديدة في مفهوم العيش الفاخر داخل مجتمع ((داماك هيلز))، تتميز الفلل بتصاميمها الأنيقة والديكورات الداخلية العصرية، كما توفر وسائل راحة عالية المستوى، وأجواء هادئة وأنيقة ستُعزز من تجارب المعيشة للقاطنين فيها)).

ويُسلط هذا الإطلاق الضوء على توسع محفظة داماك الفاخرة والنمو السريع الذي تُحققه لتلبية الطلب على المنازل الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستوفر ((مجموعة أوتوغراف))، فرصة استثنائية لتكون ((داماك هيلز)) موطناً للمقيمين الذين يبحثون عن نمط حياة غير عادي)). تبدأ أسعار الفلل من 5.1 ملايين درهم، وستتيح للمُلاك والمقيمين، على حد سواء، الاستفادة من أرقى الخدمات والمرافق الترفيهية التي يضمها مجتمع داماك هيلز، بما في ذلك الإطلالات البانورامية على الحدائق الخضراء وملعب الغولف. ويَعِد هذا الملاذ بمجموعة كبيرة من التجارب الغنية والغامرة، ابتداءً من ((ترمب إنترناشيونال غولف كلوب)) المرموق وصولاً إلى الإسطبلات ومنتزه التزلج.

MENAFN31032024000110011019ID1108041960

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث