الأسهم الأمريكية.. «إنفيديا» الأفضل و«تسلا» الأسوأ في الربع الأول

حقق مؤشر ستاندر آند بورز 500، أفضل أداء له في الربع الأول من العام الجاري، وذلك منذ خمس سنوات. وخلال هذا الربع، صعد مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو 10.3%، محققاً أفضل مكاسبه في الربع الأول منذ العام 2019، عندما ارتفع بنسبة 13.1%.

وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 5.7% خلال هذه الفترة، متتبعاً أقوى أداء له في الربع الأول منذ العام 2021 عندما تقدم بنسبة 7.4%، فيما زاد مؤشر ناسداك بنسبة 9.3% خلال الربع حتى الآن.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 3.2%، وزاد مؤشر ناسداك، ومؤشر داو جونز بنسبة 2% و2.2% على التوالي.

وارتفع نصيب أسهم أكبر 6 شركات تكنولوجية من حيث القيمة السوقية في الأرباح بنحو 60% في الربع الرابع على أساس سنوي.

وسجلت أسهم إنفيديا الأداء الأفضل، فيما سجلت أسهم تسلا الأداء الأسوأ في الربع الأول من العام الجاري.

انفيديا

وقادت شركة إنفيديا المكاسب خلال هذا الربع، حيث لم يظهر جنون الذكاء الاصطناعي أي علامات على التباطؤ، إذ ارتفع السهم بنسبة 83% خلال الربع و15% في مارس الماضي وحده.

كما دفعت طفرة الذكاء الاصطناعي مكاسب أسواق الأسهم، إذ أضافت صانعة الرقائق ((إنفيديا)) أكثر من تريليون دولار لقيمتها السوقية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ما يعادل نحو خُمس إجمالي المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم العالمية خلال تلك الفترة، لتتجاوز قيمتها السوقية بنهاية الربع الأولى حاجز 2.2 تريليون دولار.

وتجاوزت شركة إنفيديا لصناعة الرقائق، القيمة السوقية التي تبلغ تريليوني دولار في بداية مارس، لتصبح ثالث شركة أمريكية تحقق هذا الإنجاز. وتبلغ قيمة شركة مايكروسوفت حالياً أكثر من 3 تريليونات دولار، بينما تراجعت قيمة شركة ((أبل)) مؤخراً إلى ما دون هذه القيمة.

تسلا

وأصبح سهم تسلا الأسوأ أداءً في مؤشر ستاندر آند بورز 500، خلال 2024، إذ تراجع 29% منذ بداية العام الجاري.

وتزامن مع تراجع سهم شركة السيارات الكهربائية، أفضل أداء ربع سنوي أول لمؤشر ستاندر آند بورز 500 منذ 5 سنوات، مع تسجيل المؤشرات الأمريكية الثلاثة مستويات قياسية.

وجاء تراجع أداء سهم الشركة التي يديرها إيلون ماسك، وسط تعديلات المستثمرين والمحللين على السواء توقعات النمو لتسلا.

وجاءت نتائج أعمال الشركة في تقرير يناير دون التوقعات، وسط تراجع صافي الأرباح بنحو 40% على أساس سنوي. وتوقع المحللون المزيد من الأداء السلبي للشركة التي يديرها ماسك في الربع الأول الجاري.

وتستعد تسلا للكشف عن نتائج أعمالها الفصلية الشهر المقبل، ويشير متوسط التوقعات إلى أن تسليمات السيارات سجلت 457 مليون في الربع الأول وهو مستوى أعلى بنحو 8% على أساس سنوي، لكنه سيكون أقل مستوى للنمو منذ العام 2019 على الأقل.

وتشير تقديرات ربحية السهم إلى أنها ستسجل 0.6 دولار، بما يجعله أقل الأرباع الفصلية ربحية للشركة منذ الربع الثاني من العام 2022.

ويعود ضعف الأرباح المتوقع لدى تسلا إلى عوامل عدة، من بينها مدفوعات الفائدة المرتفعة، وضعف الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا وأمريكا، بجانب التباطؤ المتوقع في الصين التي تمثل خمس إيرادات الشركة. وانعكس التراجع لسهم تسلا على ثروة رئيس الشركة إيلون ماسك، التي تبلغ وفقاً لتقديرات ((فوربس)) نحو 195.3 مليار دولار، أي أقل بمقدار 55.1 مليار دولار مما كانت عليه في نهاية 2023.