صناديق التحوط تراهن على تفوق أداء الأسهم الأوروبية عالمياً

يراهن المستثمرون، على أن أوروبا ستقود المرحلة التالية من صعود أسعار الأسهم العالمية، كما يزيدون رهاناتهم في وقت تثير فيه السوق الأمريكية الأعلى تكلفة مخاوف ذكريات فقاعة ((الدوت كوم)).

وأصبحت صناديق التحوط الآن الأكثر تعرضاً على الإطلاق للأسهم الأوروبية مقارنة بالمعيار العالمي، وفقاً لبيانات ((غولدمان ساكس غروب)). وأظهر استطلاع حديث أجراه ((بنك أوف أمريكا كورب))، أن صناديق الاستثمار زادت أيضاً مخصصاتها لأسهم المنطقة بأكبر قدر منذ يونيو 2020.

وقال بول برين، نائب كبير مسؤولي الاستثمار للأصول المتعددة في شركة ((نيوتون إنفستمنت مانجمنت))، في مقابلة أجريت معه في لندن: ((احتمال تفوق أداء أوروبا على الأسهم الأمريكية له أساس بالتأكيد، يبدو أن أسعار أسهم التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة أخذت في اعتبارها كافة الجوانب بالكامل، وقد تتعرض لتحديات معاكسة من المنافسة والتنظيم بعد صعودها الأخير)).

تفوق أوروبي

وارتفعت أسعار أسهم منطقة اليورو بنحو 4% في مارس، متجاوزة نظيراتها الأمريكية، ويتوقع المستثمرون أن تستمر أسعار الأسهم في الصعود إذا أدى انتعاش النمو الاقتصادي إلى تنشيط أرباح الشركات، وذلك لأن هوس الذكاء الاصطناعي الذي يجتاح السوق الأمريكية تجعل ثروات مؤشر ((إس آند بي 500)) تعتمد بشكل متزايد على مجموعة من أسهم التكنولوجيا باهظة الثمن نسبياً.

ووصلت مخصصات صناديق التحوط لأوروبا مقابل مؤشر ((إم إس سي آي)) لكافة الأسهم، إلى 5.8% زيادة في الوزن النسبي الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقاً لبيانات ((غولدمان ساكس)).

ورغم مكاسب الأسهم الأوروبية في مارس، فإن مؤشرها القياسي ((ستوكس 600)) لا يزال يبدو رخيصاً، إذ تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة لمدة 12 شهراً حوالي 14 مرة، وهي أعلى قليلاً من متوسطها على المدى الطويل، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. وحتى باستبعاد أسهم التكنولوجيا ذات التقييم المرتفع، فإن مؤشر ((إس آند بي 500)) يقع في منطقة باهظة الثمن.

تحسن ظروف

وربما يعمل ثقل أسهم أوروبا في القطاعات الأكثر دورية لصالحها، حيث يبدو أن اقتصادات مثل ألمانيا والمملكة المتحدة تتأهب لتفادي ركود طويل الأمد، ومع انتعاش النمو العالمي، كما أن أي تخفيض في أسعار الفائدة قد يساعد أيضاً.

وقال بيتر أوبنهايمر من ((غولدمان ساكس)) لتلفزيون بلومبرغ: ((مع انخفاض أسعار الفائدة وحدوث هذا الهبوط السلس، تتحسن فرصة الصعود في بعض القطاعات الدورية في السوق)). وتوقع أن يكون أداء أسهم التكنولوجيا جيداً، لكن الخبير الاستراتيجي يرى فرص تقييم نسبي أفضل خارج الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، يُظهر الانخفاض الكبير في مراكز البيع على المكشوف أيضاً أن المعنويات تجاه الأسهم الأوروبية تتحسن، وفق ((إس آند بي غلوبال))، إذ هبطت مراكز البيع على المكشوف المقدرة في المنطقة إلى أقل من 0.2% من إجمالي القيمة السوقية في نهاية العام الماضي، وهو أدنى مستوى خلال عقد على الأقل، وظلت بالقرب من هذا المستوى منذ ذلك الحين.

عودة استثمارات

ويرى فريق ((آي شيرز)) التابع لـ((بلاك روك)) في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يضم كريم شديد، ولورا كوبر، علامات على عودة أموال العملاء إلى أوروبا من جديد.

وقال الفريق في مقابلة: ((نحن نميل إلى تفضيل أسهم أوروبا من منظور الزخم التكتيكي، إذ نشهد عودة بعض التدفقات، بما في ذلك من المستثمرين الأمريكيين، لذلك كنا نستعد)).

ولا يزال فريق ((بلاك روك)) ينصح بزيادة المراكز في الأسهم الأمريكية على الأجل الطويل، ويراهن على المزيد من الصعود المتعلق بالذكاء الاصطناعي، فيما المشاركون الآخرون في السوق، مقتنعون باستمرار ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، إذ يتوقعون استمرار الشركات الكبرى في تحقيق نمو بأرباحها.

واستناداً إلى الأداء التاريخي، كان أداء الأسهم الأوروبية أقل من نظيراتها الأمريكية بلا هوادة منذ الأزمة المالية العالمية، ولكن تخلله فترات قصيرة من الانتعاش النسبي.

واستمرت آخر فترة تفوق جوهرية لمدى 4 أشهر، بين أكتوبر 2022 ومارس 2023، إذ تفوق مؤشر ((ستوكس 600)) على ((إس آند بي 500)) بأكثر من 12 نقطة مئوية خلال تلك الفترة.

ويُتوقع أيضاً أن تحقق أرباح الشركات الأمريكية نمواً قوياً هذا العام، فيما يتوقع المحللون، ارتفاع أرباح شركات ((إس آند بي 500)) بنسبة 8.3% في 2024، بينما من المتوقع أن تنمو أرباح شركات مؤشر ((ستوكس 600)) بنسبة 4%، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ إنتليجنس.

ومع ذلك، فإن هذا يوفر مجالاً للحاق بالمنافسة، وفق نيكولاس سيمار، مدير أول لصندوق أسهم لدى ((غولدمان ساكس أسيت مانجمنت))، وقال: ((قد تكون هناك بعض الفرص المثيرة للاهتمام في السوق الأوروبية)).