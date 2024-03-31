جائزة مصور العام من هيبا.. مكافأة خاصة لروّاد المشاريع

بعد الإعلان عن محاور الدورة الثالثة عشرة، لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والتي تأتي تحت عنوانٍ عريضٍ شكلاً وموضوعاً ((الاستدامة))، أعلنت الأمانة العامة للجائزة مؤخراً عن فئةٍ جديدةٍ من الجوائز الخاصة، والتي تأتي في إطار تقدير الجهود العظيمة التي يبذلها مبدعو العدسة في كافة أنحاء المعمورة، لتجذير ثقافة الصورة، وتأصيل دورها المتوسّع في صناعة الحلول، وردم الفجوات الحضارية بين الشعوب.

لقد استحدَثَت الجائزة في دورتها الثالثة عشرة، جائزة مصور العام من هيبا، والتي ستُكرّم المصور الظاهرة، صاحب الإنجازات الإبداعية النوعية التي تجمَّعت في 12 شهراً متتالياً، مُعلنةً عن عامٍ مكتنز بالروائع البصرية المتفوّقة، والمشاريع الفوتوغرافية ذات القيمة الاستثنائية. الراغبون بالمشاركة عليهم تقديم أنفسهم وما حققوه في الـ 12 شهراً الماضية، إلى جانب مشاريعهم الحالية، ورؤيتهم للمشاريع المستقبلية، مُرفقةً بما يعتقدون أنها صورهم الأيقونية التي ميّزت مسيرتهم في العام السابق للمشاركة.

إن المفهوم العام لهذا النوع من الجوائز، منتشرٌ عالمياً، وجوهر الإنجاز في تصميم هذه الجائزة، يحصدُ تقييماتٍ عاليةٍ من خبراء صناعة التصوير حول العالم، لما للمشاريع الفوتوغرافية المتواترة من بالغ الأثر في القضايا التي تتناولها، والفارق الكبير الذي تصنعه، لذا قرّرت هيبا تقديمه من قلب دبي للعالم بإطارها الخاص.

وعلى عكس الفئات الأخرى من الجوائز الخاصة التي تختار فيها الجائزة مرشحيها، فهذه الجائزة تفتح باب المشاركة المباشرة من قبل المصور نفسه، أو من ينوب عنه، أو المؤسسة التي يعمل بها، عن طريق تقديم الملفات الداعمة. يستطيع أصحاب هذا النوع من الإنجازات، تقديم ملفاتهم حسب الشروط المُفصَّلة الموجودة على الموقع الرسمي للجائزة

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مدارٌ جديدٌ فريد.. لتكريم أصحاب المشاريع الفوتوغرافية المتفوّقة

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي