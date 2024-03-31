«دبي للثقافة» تمدد موعد المشاركة في معرض «برج راشد» إلى 30 أبريل

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عن تمديدها موعد الدعوة المفتوحة التي أطلقتها بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، للمشاركة في معرض ((برج راشد)) وذلك حتى 30 أبريل، بهدف إتاحة الفرصة أمام كافة الفنانين والممارسين والمهندسين المعماريين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، لتقديم أعمالهم ومشاركاتهم المستلهمة من البرج الذي يؤرخ لنهضة دبي العمرانية وتطور مسيرتها التنموية الطويلة، حيث لا يزال برج راشد مستمراً حتى اليوم في أداء وظيفته كمركز حيوي للأعمال التجارية والاقتصادية، ما جعله شاهداً على قدرة دبي على التكيف مع التغيرات العصرية.

عمل واحد

ويمكن للفنانين والممارسين في مجالات الفنون البصرية والرقمية والأدبية والتصميم سواء كانوا يعملون بشكل فردي أو ضمن جماعات، المشاركة من خلال عمل واحد أو أكثر في معرض ((برج راشد)) الذي تنظمه ((دبي للثقافة)) بدعم من ((منصة سكة))، احتفاءً بمرور 45 عاماً على إنشاء البرج الذي يعكس رؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز رئيس للأعمال والتواصل والتجارة في المنطقة.

يذكر أن برج راشد يعد أول ناطحة سحاب شيدت في دبي وتم إنجازه في 1979، وصممه المعماري البريطاني جون آر. هاريس وشركاه، وشكل نواة لإنشاء مركز دبي التجاري العالمي، الوجهة البارزة لعقد الفعاليات والمعارض والمؤتمرات في الإمارة، ويصل ارتفاع البرج الذي بقي على مدار عقدين أطول مبنى في المنطقة إلى 149 متراً، ولا يزال برج راشد يزين حتى الآن الورقة المالية من فئة 100 درهم لما يمثله من رمزية لنمو دبي وطموحاتها وتطلعاتها المستقبلية.