«إذاعة دبي» تدعم حملة «رمضان في دبي» بفعاليات ترفيهية

أعلنت ((دبي للإعلام)) عن إقامة سلسلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة، الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من الاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل في دبي، وإبراز ما يتميز به من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، ويأتي ذلك في إطار مشاركة ((دبي للإعلام))، ضمن حملة ((رمضان في دبي))، التي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وتحت إشراف براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للإمارة، على مدار أيام الشهر الكريم.

مسابقات

وشملت سلسلة الفعاليات التي نظمتها ((إذاعة دبي))، بالتعاون مع ((فرجان دبي))، في حديقة مشرف، مجموعة من المسابقات والفقرات الترفيهية التي تولى تقديمها الإعلامية سلامة السويدي، برفقة الإعلامي محمد عويسي، وتم نقل تجربة برنامج ((الرقم الرابح)) على الهواء مباشرة، لتعكس حالة التفاعل الجماهيري مع برامج الإذاعة.

كما شارك في الفعاليات مجموعة من شخصيات مسلسل ((شعبية الكرتون))، الذي يعرض على شاشة قناة ((سما دبي))، والذين تفاعلوا مع العائلات والأطفال الذين حظوا بمجموعة من الهدايا التي قدمت بالشراكة مع ((جراند حياة)) و((أبراج الإمارات)) في دبي، كما شهدت الفعاليات أيضاً تقديم فقرة ((لمتنا في رمضان أحلى))، المستوحاة من مسلسلات وبرامج ((تلفزيون دبي)) وقناة ((سما دبي)).

عادات وتقاليد

وفي تعليق لها على ذلك، لفتت سلامة السويدي مديرة برامج في إذاعة دبي، إلى أن سلسلة الفعاليات هذه، تأتي في إطار توجهات ((دبي للإعلام)) بأن تكون الأقرب إلى الجمهور، وتسهم في تعزيز التواصل بين إذاعة دبي وقاعدتها الجماهيرية.

وقالت: ((يُعد رمضان مناسبة استثنائية، تتجمل فيها دبي بمظاهر احتفالية عديدة، احتفاءً بالشهر الفضيل، وسعينا من خلال سلسلة برامج ((إذاعة دبي)) وفعالياتها، إلى إبراز ما يتميز به المجتمع المحلي من عادات وتقاليد خاصة بهذا الشهر))، منوهة بأن هذه الأنشطة تأتي بهدف منح زوار دبي فرصة معايشة الأجواء الرمضانية الحقيقية، بكل ما تحمله من قيم التسامح والمحبة، معبرة في الوقت نفسه عن اعتزاز ((دبي للإعلام))، بشراكتها مع ((فرجان دبي))، الهادفة إلى إبراز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة والعمل.