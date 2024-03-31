بدور القاسمي تطلق صندوق «انشر» بـ 10 ملايين درهم

أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، ((صندوق الشارقة لاستدامة النشر.. انشر))، الذي تبلغ قيمته 10 ملايين درهم ويهدف إلى حشد منظومة دعم متكاملة لقطاع النشر مكونة من رأس المال والخبرات ومنصات تسريع الأعمال وتشجيع الابتكار، حيث يأتي بالشراكة بين الجمعية وهيئة الشارقة للكتاب وبالتعاون مع مدينة الشارقة للنشر. جاء ذلك خلال الاحتفالية الخاصة التي أقامتها الجمعية بمناسبة مرور 15 عاماً على انطلاق رحلتها للنهوض بصناعة النشر في الإمارات.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في كلمتها خلال هذه الاحتفالية: ((نلتقي في هذه الأمسية، ليس فقط للاحتفال بمرور 15 عاماً على إطلاق جمعية الناشرين الإماراتيين، ولكننا نحتفي برحلة عزيمة وإصرار، رحلة بدأت من الصفر برؤية واضحة وطموح يعانق عنان السماء، بدأت هذه الرحلة بمجموعة صغيرة من الناشرين، الذين جمعتهم أحلام وتطلعات كبيرة، لم تكن البداية سهلة، لكن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وعلى قدر صعوبة البدايات، كانت رحلتنا الملهمة محفوفة بالأحداث والمتغيرات والتحديات)).

وأضافت: ((بينما نحتفي بـ 15 عاماً عاماً مضت في رحلة التأسيس، ندرك أن مهمتنا لم تكتمل بعد وأننا ندخل مرحلة جديدة عنوانها التوسع والازدهار وهذا يتطلب منا المزيد من العمل والجهود حتى نكتب فصلاً جديداً من النمو والتألق في الخمس عشرة سنة القادمة، وبهذه المناسبة، يسعدني الإعلان عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي، والمتمثلة في صندوق الشارقة لاستدامة النشر – انشر، وهي مبادرة استراتيجية مهمة ستسهم بالتأكيد في دعم الناشر الإماراتي وتطوير صناعة النشر في الدولة)).

وأكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن الحديث عن الثقافة وعن صناعة المعرفة بشكل خاص، يستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الفريدة من نوعها والتي شكلت نموذجاً عالمياً للتنمية بالمعرفة والكتاب وأثمرت نجاحات لا تنتهي، مشيراً إلى أن ((مبادرة صندوق الشارقة لاستدامة النشر.. انشر)) توجه رسالة مفادها أن صناعة النشر في أيدٍ أمينة بالشارقة، وأن النشر سيبقى دوماً صوت الإنسان ورفيق دربه.

وتوجه عبدالله الكعبي، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على دعمه المستمر لصناعة النشر. كما تقدم بالشكر للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على دعمها الراسخ لقطاع النشر والناشرين، مما ساهم في تطوير الصناعة في الدولة.

وفي ختام الحفل كرمت الشيخة بدور القاسمي الشركاء الذين ساهم دعمهم للجمعية في مسيرة نجاحاتها.