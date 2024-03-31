«خيوط الوجود».. أعمال فنية تغوص في جوهر الإنسان

أعمال متنوعة للفنانتين سارة الحداد وإلهام الشافعي في معرض ((خيوط الوجود)) بغاليري عائشة العبار في دبي، تبحثان من خلالها بعمق في صميم مواضيع الفقد والانتماء من خلال تعابير إبداعية مميزة، ويستمر المعرض لغاية 25 أبريل.

يضم المعرض أعمالاً تبدعها سارة الحداد بكل مهارة ودقة من الألياف والخيوط، ولا تقف تلك القطع لتملأ ساحة العرض فحسب، بل تجسد كذلك حالة مرور الوقت، لتهمس كل قطعة، سواء كانت معلقة أو ملفوفة أو مصفوفة، بقصص تكشف عن مشاعر سارة الداخلية. كما تشرع الفنانة إلهام الشافعي من خلال أعمالها في المعرض في خوض أبحاث فنية متعددة، حيث تمزج الرسم مع الخياطة لاستكشاف جوهر الإنسان، فهي ترى أن الفقد هو لحن عالمي يتردد صداه منذ لحظة الولادة، وتتعمق من خلال أعمالها في رغبة الإنسان في التواصل، لتنسج حكايات يملؤها الشجن، وتحيك سرديات عن نسيج الحياة المعقدة.

رحلة غنية

((البيان)) التقت الفنانة إلهام الشافعي للحديث عن تجربتها في الجمع ما بين الرسم والخياطة وقالت: يعد الجمع بين الرسم والخياطة بمثابة رحلة غنية جداً بالنسبة لي، حيث يوفر وسيلة فريدة للتعبير مما يؤدي إلى دمج وسيلتين متميزتين بسلاسة. يعمل الرسم كأساس لتوجيه العناصر المُخيطة. أرسم مباشرة على القماش، وأرسم الأشكال والتفاصيل باستخدام أقلام الرصاص. وبالانتقال إلى الخياطة أبعث الحياة في رؤيتي باستخدام الإبرة والخيط، وأترجم الخطوط المرسومة إلى أنسجة مخيطة. ويتفاعل الرسم والخياطة بشكل ديناميكي، ويلهم كل منهما الآخر. أجد متعة في دقة الخياطة وعفوية الرسم. والنتيجة هي أعمال فنية متناغمة، ذات طبقات معقدة وآسرة.

مهارات تقنية

وتابعت: ما يميز أعمالي هو التركيز، حيث أركز على شكل التعبير وكيفية تفسير الموضوع. وأقوم بإنشاء قطع تمزج بين الرسم والخياطة، ودمج الأنسجة الملموسة مع العناصر المرئية ليجسد كل عمل فني تفاعلاً ديناميكياً، مما يؤدي إلى تركيبات ذات طبقات معقدة تأسر خيال المشاهد وتثير إحساساً بالدهشة كما أني أسعى إلى إضفاء طابع جمالي وسرد فريد على أعمالي، مع التأكد من أن كل عمل يحكي قصته الجذابة. في النهاية، هذا المزيج من المهارات التقنية والاستكشاف الإبداعي وسرد القصص هو ما يميز عملي ويجعله مميزاً حقاً.

سقف زمني

بدورها، قالت الفنانة سارة الحداد: تجسد أعمالي في المعرض رؤيتي للعمل الفني بأنه ليس عملاً مادياً إنما عمل شعوري وجداني كما تروي الأعمال مشاعر وأفكاراً ومواقف مختلفة مررت بها في حياتي، وحيث إن المشاعر والأحاسيس تبدأ مع حدث أو موقف لكنها لا تنتهي عند حد إنما تتطور وتتغير وتنمو، كذلك أعمالي لها نقطة بداية وليس لها سقف زمني يحدد لها نقطة النهاية كما هي المشاعر لا تنتهي. وهذا هو الطابع الخاص بأغلب الأعمال إن لم يكن كل أعمالي، ولأن لكل مرحلة عمرية تجاربها الخاصة وتقلبات المشاعر والأحاسيس مستمرة انعكس ذلك على حياتي الفنية وشكلت أهم تأثير على طبيعة الفن الذي يستهويني، فكانت كل قطعة مزيجاً من المشاعر الخاصة بمرحلة ما أو موقف ما.

تواجه سارة وإلهام معاً جوهر الوجود الإنساني والتوق للتواصل وسط رحلة الفقد بحلوها ومرها، ضمن أعمالٍ تم فيها استخدام مختلف المواد والوسائط، من خيوط وألياف وألوان. وتدعو الفنانتان الجمهور للتأمل بعمق في مفاهيم الهوية والسعي الدائم للانتماء، وخوض رحلة تعانق تقلبات الزمن، وتحتفي بالبحث الأبدي عن مكاننا في نسيج العالم الثري.