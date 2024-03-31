رادوي: لدينا مشاكل داخلية في الجزيرة ولا أريد الكشف عنها

أثارت تصريحات الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة الجدل بعد خسارته من فريقه السابق البطائح 2 ـ 3 في الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين والتي جرت على استاد خالد بن محمد في الشارقة.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يثير فيها المدرب الروماني الجدل بتصريحاته، حيث سبق وأن تكرر المشهد سابقاً عندما كان مدرباً للبطائح. وأبدى رادوي استياءه في المؤتمر الصحفي بعد خسارة المباراة، وقال: لدينا مشاكل داخلية لا أريد الكشف عنها أمام وسائل الإعلام خاصة في هذا التوقيت الذي تنتظرنا فيه مباراة مهمة أمام الوصل في الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأعتقد بأن الجميع سيشاهد ردة فعل من إدارة النادي في الأيام المقبلة.

وأدت نتيجة المباراة إلى تبادل المراكز بين الفريقين، حيث تقدم البطائح إلى المركز السابع برصيد 22 نقطة بينما تراجع الجزيرة إلى المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

وأضاف رادوي أنه بعد مباريات المنتخبين الوطني الأول والأولمبي يعاني فريق الجزيرة بسبب فقدان ما لا يقل عن 14 لاعباً لمدة لا تقل عن أسبوعين، مما يجبره على الاعتماد على أكثر من 10 لاعبين من الأكاديمية لاستكمال التدريبات، مبيناً أن اللاعبين الدوليين انضموا إلى الفريق قبل 48 ساعة من المباراة الأخيرة أمام البطائح وعليه التعامل مع الأمر الواقع وإيجاد الحلول، خاصة وأن هذا الموقف يتكرر بصورة مستمرة منذ تولي تدريب الفريق. وعن غياب علي مبخوت عن المنتخب، رد رادوي بأنه لا يستطيع التعليق على ما يحدث مع اللاعب في المنتخب خلال الفترة الأخيرة.

أخطاء

وأشار رادوي، إلى أنه يصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف ما حدث بعد خسارة المباراة لعدة أسباب من بينها ارتكاب الأخطاء الفردية بعضها بدائية بجانب سوء الحظ ومطاردة الإصابات للعديد من اللاعبين في ظل الاعتماد على العديد من العناصر الشابة التي تنقصها الخبرة الكافية لخوض مثل هذه المباريات، مبيناً أن عمل الفريق في التدريبات لا ينعكس على المباريات وهناك مشاكل في سوء تمركز اللاعبين وتحركاتهم داخل الملعب مما يتطلب معرفة السبب الحقيقي ومعالجة الأمر سريعاً لأن في مثل هذه المواقف يعاني المدرب إذا لم يلتزم اللاعبون بالخطط التكتيكية.

فخر

من جانبه، أعرب الكرواتي غوران توميتش مدرب البطائح عن فخره بما قدمه اللاعبون أمام الجزيرة أحد الفرق الكبيرة في دوري أدنوك للمحترفين، مشيداً بالتزام اللاعبين بجميع التعليمات وتسلحهم بالروح القتالية في المباراة التي انتصر فيها البطائح في الدقيقة الأخيرة بخلاف المشهد في المباراة قبل الماضية التي خسرها الفريق في الدقيقة الأخيرة أمام شباب الأهلي.

وعن أحد أسباب الفوز رغبة اللاعبين في التغلب على مدربهم السابق، قال توميتش إنه لا يعتقد ذلك لأنه تم التحضير للمباراة بتركيز عالٍ واليوم وقف الحظ بجانبهم في الدقائق الأخيرة ولا يتوقع أن يكون لدى الفريق رغبة مختلفة عن المباريات الأخرى، مشيراً إلى أن الهدف القادم هو مواصلة تطوير الفريق والتقدم إلى الأمام في جدول الترتيب العام لدوري أدنوك للمحترفين.

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