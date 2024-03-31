15 نقطة إسعافية بأعلى معايير الجودة للمتسابقين والجماهير

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مشاركة 74 كادراً إسعافياً من مختلف الجنسيات والكفاءات الفنية من مسعفين وفنيي الطب الطارئ المتقدم والأساسي، وتغطية 15 نقطة إسعافية لمختلف المتسابقين والجمهور والمنظمين، في كأس دبي العالمي 2024، ضمن الفعاليات الكبرى لإمارة دبي.

وأكد مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن تغطية الفعالية بدأت بالتجهيز ووضع الترتيبات المطلوبة وفق أعلى معايير الجودة، لضمان سلامة جميع المتواجدين في مكان السباق، وتقديم الخدمات المطلوبة التي تتوافق مع المعايير الدولية.

وقال: نحرص على اتخاذ كل الإجراءات التي تعزز السلامة للمشاركين في جميع الفعاليات التي تشهدها إمارة دبي، وتقديم أفضل أنواع الرعاية المطلوبة، وكأس دبي العالمي للخيول يمثل حدثاً كبيراً في إمارة دبي، ونشكر الجميع على التعاون الإيجابي لتحقيق الغايات المطلوبة.

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