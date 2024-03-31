الشعفار: الوصل يخدم نفسه ولا ينتظر هدايا الآخرين

أكد أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أن ((الإمبراطور)) يخدم نفسه بنفسه، ولا ينتظر هدايا من الآخرين، وأن الفريق الذي ينتظر الهدايا لا يحقق البطولات، مشيراً إلى أن فارق النقاط الحالي بين فريقه وأقرب منافسيه على القمة، لا يعطي الوصل البطولة، لأنه لا تزال هناك 9 جولات بـ 27 متبقية، ما يعني أن البطولة لا تزال داخل الملعب، وأن الوصل مطالب بالمسير على نفس النهج من الانتصارات حتى نهاية النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين.

منظومة

أوضح الشعفار أن هناك حالة من التكاتف والإيجابية بين المجموعة الحالية من لاعبي الوصل، والعمل تكاملي داخل النادي، والهدف منظومة واحدة، والكل يتحمل المسؤولية، سواء في الخسارة أو الفوز، وقال: ((عندما نخسر، أنا أول من يحاسب، وبعد خسارتنا أمام الوحدة في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، تحدثت مع اللاعبين على أن المسؤولية تضامنية، وهم بدورهم جلسوا مع بعضهم البعض، وتعاهدوا على فتح صفحة جديدة، وبذل أقصى جهدهم في بقية مباريات هذا الموسم، والمدرب ميلوش، عمل كثيراً على تطوير الفريق، والجميع يحاول تفادي الأخطاء، ولا تعني خسارة مباراة أن الفريق انتهى، ونحن سنستمر في القتال حتى آخر مباراة في الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والطريق لا يزال طويلاً، وأؤمن أن الدوري لن ينتهي حتى الجولة الأخيرة، لأن المسابقة تضم فرقاً قوية)).

انتصار

من جانبه، قال ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل: ((رغبتنا كانت واضحة لتحقيق الفوز على خورفكان، وفرضنا شخصيتنا، وصنعنا العديد من الفرص، ولكننا لم نوفق بالتسجيل إلا في الشوط الثاني، لأننا افتقدنا بعض الجوانب التكتيكية في الشوط الأول، وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين، وقاموا بتنفيذ التعليمات بشكل جيد، ونجحنا في الحفاظ على الشكل الهجومي والدفاعي، والتسجيل في الشوط الثاني مع الخروج بشباك نظيفة)).

فوز

وأضاف: ((لم أكن أتوقع مباراة سهلة أمام خورفكان، لأن الكل يرغب في الفوز في مبارياته بالدوري، وبالتالي، لا توجد مباراة سهلة، وعلينا التحلي بالصبر والتركيز لتحقيق الانتصارات، ولا يهم في مباريات الدوري، عدد الأهداف المسجلة في المباراة أو توقيتها، ولكن الأهم هو تحقيق الانتصارات، والآن نطوي صفحة الدوري مؤقتاً، ونفكر في مباراتنا أمام الجزيرة (غداً) الثلاثاء، في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم)).

فيما أكد كايو لاعب الوصل، أنه لا توجد مباراة سهلة في الدوري بالنسبة للوصل، لأن وجوده في الصدارة، يعني أن الكل يحاول الفوز عليه، وقال: ((كل مباراة تزداد صعوبة عما تسبقها، ولا يزال لدينا العديد من المباريات الصعبة، وعلينا خوضها كلها كأنها نهائي كؤوس، وعلينا الصبر في جميع مبارياتنا، والخسارة من الوحدة في كأس المحترفين، جعلتنا أقوى، ولا يزال الطريق طويلاً أمامنا في الموسم الجاري)).

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