وسائل إعلام عالمية: «أمسية كأس دبي» حققت نجاحاً باهراً

سلّطت وسائل الإعلام العالمية، والمواقع الرياضية المتخصصة في سباقات الخيل، الأضواء على أمسية كأس دبي العالمي 2024 في نسختها الـ28، التي حظيت بمشاركة نخبة من خيول العالم، تنافست على مدار 9 أشواط كاملة، بلغ إجمالي جوائزها المالية 30.5 مليون دولار.

واعتبرت وسائل الإعلام أن ((أمسية كأس دبي العالمي)) نجحت كعادتها في جذب انظار العالم، سواء من خلال المنافسات القوية في الأشواط التسع، التي حفلت بالكثير من الندية والمفاجآت، وأكدت كذلك أن مضمار ((ميدان)) العالمي كان متميزاً في استضافة أحد أفضل أيام سباقات الخيول في العالم، خاصة مع حفل الختام المبهر، الذي شهد مجموعة من لوحات الإبهار في سماء ((ميدان)) باستخدام الطائرات المسيرة ((الدرون)) وأشعة الليزر، جسّدت مسيرة تألق دبي مع سباقات الخيل.

مكانة مرموقة

ووصف ((موقع بلانيتس سبورت)) الشهير الأمسية العالمية، بأنها واحدة من أكبر الأحداث في سباقات الخيول بالعالم، في ظل قدرة مضمار ((ميدان)) على جلب أفضل الخيول على هذا الكوكب للتنافس في كأس دبي العالمي الذي يتمتع بمكانة مرموقة.

واعتبرت شبكة ((سكاي سبورتس)) أن فوز((ريبلز رومانس)) لجودلفين، البالغ من العمر 6 سنوات، بلقب ((لونجين دبي شيماء كلاسيك)) لمسافة 2410 أمتار ((الفئة الأولى)) ((عشبي)) البالغة قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، كان بمثابة مفاجأة، بعد تعرضه لبعض الصعوبات على مدار العام السابق، علاوة على وجود أكثر من منافس قوي في هذا السباق، لكنه استعاد رونقه على مضمار ((ميدان)).

أفضل أداء

واعتبر موقع ((هورس راسينج نيشن)) المتخصص في سباقات الخيول في الولايات المتحدة الأمريكية أن نسخة عام 2024 من كأس دبي العالمي، واحدة من أفضل نسخ البطولة على مدار تاريخها فيما يتعلق بمستوى المنافسة في الشوط الرئيس.

وقال: ((منذ عام 2017 عندما فاز الجواد ((آروجيت)) بالشوط الرئيس في كأس دبي العالمي، اعتبر البعض أنه كان أفضل أداء في تاريخ السباق، وبالمعنى الأوسع، أحد أفضل العروض على الإطلاق)).

وأضاف: ((الآن من الوارد أن يكون ((لوريل ريفر)) قد تمكّن من تجاوز هذا الأداء خلال جولة مميزة في سباق الفئة الأولى، بشوط كأس دبي العالمي بقيمة 12 مليون دولار في مضمار ميدان)). وتابع موقع ((يو إس راسينج)): ((12 مليون دولار كانت سبباً كي يركض ((لوريل ريفر)) ويحقق لقب الشوط الرئيس في كأس دبي العالمي 2024 الذي تبلغ جائزته هذا المبلغ الكبير من بين إجمالي جوائز تبلغ 30.5 مليون دولار لأشواط الأمسية)).

وقال: ((قبل المشاركة في السباق كان جميع العاملين في مزارع ((جودمونت)) يتساءلون عن سبب عدم مشاركة ((لوريل ريفر)) في سباق كأس دبي العالمي، لكن الجواد كان يستعد لتقديم عرض مذهل للسرعة المبكرة، خاصة بعدما تقدم من المركز 12 في البداية، ولم يواجه أي تحدٍ من قبل المرشحين الأبرز؛ أوشبا تيسورو (الثاني)، وسينور بوسكادور (الثالث)، وديرما سوتوجاكي (السادس)، ونيوجيت (التاسع) وفاز بـ 8 أطوال ونصف الطول)).

الأكثر تفوقاً

وسلّطت صحيفة ((ذا إيريش صن)) الإيرلندية الضوء على الانتصار الكبير الذي حققه الفارس الإيرلندي تاغ أوشي قائد الجواد البطل ((لوريل ريفر)) الفائز بلقب الشوط الرئيس في كأس دبي العالمي 2024. ووصفت الصحيفة ما حققه تاغ أوشي بأنه كان مفاجأة كبرى تقدر بالملايين، وقالت: ((الفارس قليل الكلام يترك المشاهدين ((عاجزين عن الكلام)) بفوزه المفاجئ بكأس دبي العالمي الذي تبلغ قيمته الملايين)).

واستطاع تاغ أوشي قيادة ((لوريل ريفر)) إلى خط النهاية بفارق كبير عن أقرب منافسيه الجواد ((أوشبا تيسورو)) من (اليابان) بفارق وصل إلى 8 أطوال ونصف الطول.

وأضافت: ((لم يكن من الممكن اللحاق بالفارس المخضرم خلال قيادته ((لوريل ريفر))، فيما يمكن أن يعتبر هذا الفوز هو الأكثر تفوقاً في كأس دبي العالمي على الإطلاق)).

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