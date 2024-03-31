يوشيتو ياهاجي.. حزن في يوم الفوز

(MENAFN
- Al-Bayan)
فقد المدرب الياباني يوشيتو ياهاجي والده صباح أمسية كأس دبي العالمي، ولذلك غابت عن ملامح وجهه فرحة الفوز بلقب ((ديربي الإمارات)) لمسافة 1900 متر ((الفئة الثانية)) على المسار الرملي، الذي جاء عبر النجم ((فوريفر يانغ)) لسوسومو فوجيتا.
وقال المدرب يوشيتو ياهاجي: ((أشعر بالحزن، في الصباح تم إبلاغي بوفاة والدي، الذي اعتبره معلمي الأول، ومرشدي في حياتي كلها، وأود أن أهدي هذا الإنجاز إليه)). وفور نهاية المؤتمر الصحافي المخصص للمدربين، قام عدد كبير من الإعلاميين بمواساة المدرب الياباني وتقديم العزاء له، مشيدين في الوقت ذاته برباطة جأشه، وقدرته على الحديث مع الجميع، على الرغم من مصابه الجلل.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN31032024000110011019ID1108041948
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.