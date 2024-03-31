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يوشيتو ياهاجي.. حزن في يوم الفوز

3/31/2024 7:18:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فقد المدرب الياباني يوشيتو ياهاجي والده صباح أمسية كأس دبي العالمي، ولذلك غابت عن ملامح وجهه فرحة الفوز بلقب ((ديربي الإمارات)) لمسافة 1900 متر ((الفئة الثانية)) على المسار الرملي، الذي جاء عبر النجم ((فوريفر يانغ)) لسوسومو فوجيتا.

وقال المدرب يوشيتو ياهاجي: ((أشعر بالحزن، في الصباح تم إبلاغي بوفاة والدي، الذي اعتبره معلمي الأول، ومرشدي في حياتي كلها، وأود أن أهدي هذا الإنجاز إليه)). وفور نهاية المؤتمر الصحافي المخصص للمدربين، قام عدد كبير من الإعلاميين بمواساة المدرب الياباني وتقديم العزاء له، مشيدين في الوقت ذاته برباطة جأشه، وقدرته على الحديث مع الجميع، على الرغم من مصابه الجلل.

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