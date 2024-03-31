ابنا تاغ أوشي يخطفان الأضواء

(MENAFN
- Al-Bayan)
خطف ابنا الفارس تاغ أوشي، الذي قاد البطل ((لوريل ريفر)) لـ ((مزارع جودمونت)) خلال الشوط الرئيس ((كأس دبي العالمي)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى)) ((رملي))، الأضواء في الأمسية العالمية، إذ قام ابنه دارا بحمل كأس اللقب العالمي أثناء التتويج، وسط تصفيق الجماهير الموجودة في مضمار ((ميدان)).
أما أخوه آرون، فتحدث لـ ((البيان)) عن مشاعره أثناء قيادة والده للبطل أثناء الشوط العالمي، قائلاً: ((لقد اختلطت لدي المشاعر، وكنت أقول لنفسي: أرجو أن يصل إلى خط النهاية ويحقق اللقب، وفعلاً، هذا الذي حدث، إنه إحساس رائع جداً)).
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