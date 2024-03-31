ابنا تاغ أوشي يخطفان الأضواء

خطف ابنا الفارس تاغ أوشي، الذي قاد البطل ((لوريل ريفر)) لـ ((مزارع جودمونت)) خلال الشوط الرئيس ((كأس دبي العالمي)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى)) ((رملي))، الأضواء في الأمسية العالمية، إذ قام ابنه دارا بحمل كأس اللقب العالمي أثناء التتويج، وسط تصفيق الجماهير الموجودة في مضمار ((ميدان)).

أما أخوه آرون، فتحدث لـ ((البيان)) عن مشاعره أثناء قيادة والده للبطل أثناء الشوط العالمي، قائلاً: ((لقد اختلطت لدي المشاعر، وكنت أقول لنفسي: أرجو أن يصل إلى خط النهاية ويحقق اللقب، وفعلاً، هذا الذي حدث، إنه إحساس رائع جداً)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز