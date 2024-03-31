طيران الإمارات و«إيه سي ميلان» يعرضان عملاً فنياً فريداً في الأمسية

كشفت طيران الإمارات ونادي إيه سي ميلان، عن عمل فني يجمع بين الرياضة والثقافة والفنون، وذلك خلال فعاليات كأس دبي العالمي.

صمّم العمل الفني المبتكر، خصيصاً لهذا الحدث، الخطاط والمصمم عبد الكريم عبد الرحمن، المعروف باسم كريمغرافي، وهو عبارة عن مجسم لحصان، مكون من 187 قميصاً لنادي ميلان تم ترتيبها بشكل فني. وعُرض هذا العمل الجذّاب مقاس 8 × 8 أمتار على المسطّح العشبي المجاور لحلبة الاستعراض، واستمتع بمشاهدته الجمهور.

وشكّلت مشاركة نادي ميلان لحظة تاريخية، حيث تعد أول أنشطة النادي في فعاليات طيران الإمارات لسباق الخيل، ما يسهم في تعزيز شراكته المميزة مع طيران الإمارات منذ عام 2007.

وشهد الحدث، المدير التنفيذي لنادي إيه سي ميلان، جورجيو فورلاني، والشريك التشغيلي لشركة ((رد بيرد كابيتال بارتنرز)) والمستشار الأول للنادي زلاتان إبراهيموفيتش، والمدير التجاري للنادي مايكل أوتل.

وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات - الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: ((ترتبط طيران الإمارات بشراكة تمتد لأكثر من 17 عاماً مع نادي إيه سي ميلان، وأخرى مع كأس دبي العالمي منذ 28 عاماً، ويسعدنا، من هذا المنطلق، تجسيد التقارب بين شراكاتنا وتمثيلها بهذه الطريقة الفنية الفريدة، لتشكل لحظة ملهمة ومبتكرة يستمتع بها عملاؤنا في حدث عالمي المستوى، بالاستفادة من هذه الشراكات الاستثنائية والاحتفال بالتقاء الرياضة والثقافة والفنون)).

وقال المدير التجاري لنادي ((إيه سي ميلان))، مايكل أوتل: ((تعاون طيران الإمارات مع نادي إيه سي ميلان في هذا الحدث الرائع هو أمر ملهم، فهذا العمل الفني لا يحتفي فقط بجمال الرياضة والتنوع الثقافي والجمع بين كرة القدم وسباق الخيل فحسب، بل يعكس أيضاً روح النادي وقدرته على أن يكون جهة فاعلة في قطاعات جديدة مثل الفنون)).

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