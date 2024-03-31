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شباب الأهلي والنصر إلى نهائي دوري السلة

3/31/2024 7:18:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب فريقا النصر وشباب الأهلي موعداً بينهما في نهائي مسابقة الدوري العام لكرة السلة بعد أن كررا الفوز في جولة الإياب للدور نصف النهائي على كل من البطائح والشارقة، حيث فاز النصر على مضيفه الشارقة بنتيجة 88 ـ 84، وجاءت نتائج الفترات الأربع التي تبادل فيها الفريقان التقدم، كالتالي: الربع الأول لصالح الشارقة 24 ـ 22، بينما حسم النصر التقدم في الفترات الثلاث الأخيرة 20 ـ 19 و22 ـ 21 و24 ـ 20.

وعاد شباب الأهلي من ملعب البطائح بالفوز أيضاً بعد مباراة مثيرة حسمها الضيوف لصالحهم بفارق 3 نقاط فقط ((87 ـ 84))، وتبدأ مرحلة الدور النهائي يوم 23 أبريل.

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