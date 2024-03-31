طرح تذاكر مونديال الجودو «أبوظبي 2024»

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو ((أبوظبي 2024))، عن طرح التذاكر أمام الجماهير لحضور الحدث الدولي الأكبر من نوعه للعبة الأولمبية، والذي يقام من 19 إلى 25 مايو المقبل، في ((مبادلة أرينا)).

وتشهد بطولة العالم بنسختها الـ37 مشاركة أكثر من 100 دولة، مع سعي أبرز المصنفين الدوليين إلى التواجد في المنافسات على اعتباره أكبر المنافسات قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة خلال الصيف في باريس، وكونه يشكل فرصة أمام الساعين للحصول على بطاقات المشاركة الأخيرة في الأولمبياد، والصعود على منصة التتويج في المونديال.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن طرح التذاكر في هذا التوقيت يأتي تجاوباً مع الإقبال الكبير المتوقع لحضور الحدث من الجماهير سواء المقيمين على أرض الإمارات، أو الذين سيأتون للزيارة وحضور المنافسات، وقال: تعمل اللجنة المنظمة العليا على ترجمة توجيهات القيادة في تطبيق أعلى وأفضل المعايير في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، بما يجسد النهضة الشاملة التي وضعت دولة الإمارات في الريادة على كافة مؤشرات المجالات والأداء في العالم، وتحولت إلى وجهة للاتحادات الرياضية الدولية لتنظيم أحداثها الكبرى، بما يضاعف علينا المسؤولية، وسعينا لتنظيم أفضل نسخة على الإطلاق للمونديال العريق الذي يقام منذ نحو سبعة عقود من الزمن، حيث انطلق لأول مرة في عام 1956.

وأضاف: تحظى رياضة الجودو بشعبية واسعة على الصعيد العالمي، وقوة الحدث المتوقعة تكمن في المنافسات، وقيمة الأسماء المشاركة التي تعتبر من نخبة من أبطال العالم في مختلف الفئات والأوزان للجنسين، في مشهد سيكون الأكبر في رياضة الجودو قبل دورة الألعاب الأولمبية ((باريس 2024)).

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