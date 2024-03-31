خيول «جودمونت» تخلد ذكرى مؤسسها خلال الشوط العالمي

عادت خيول ((جودمونت)) بقوة خلال الأمسية الـ 28 من كأس دبي العالمي، عبر ((لوريل ريفر))، الذي توج بلقب الشوط التاسع الرئيس لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى))، على المضمار الرملي، برعاية ((طيران الإمارات))، البالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار، مهدياً المملكة العربية السعودية الشقيقة، الإنجاز الثالث لها في الشوط الرئيس، والثاني لـ ((جودمونت))، عقب الإنجاز الأسطوري لـ ((أورجيت)) عام 2017، بقيادة مايك سميث، وإشراف بوب بافرت، بينما جاء الفوز الثاني عن طريق ((كنتري جرامر)) لـ ((إسطبلات زيدان للسباق))، بقيادة فرانكي ديتوري، وإشراف بوب بافرت عام 2022.

إنجازات خالدة

وخلد الإنجاز العالمي، ذكرى مؤسس إسطبلات و مزارع ((جودمونت))، الأمير الراحل خالد بن عبد الله آل سعود الذي يعد أحد أبرز ملاك الخيول في العالم، نظراً للإنجازات التي حققتها إسطبلاته عالمياً، إذ أبدى الراحل اهتمامه بعالم الخيول في خمسينيات القرن الماضي، ولكنه لم يدخل السباقات كمالك إلّا في عام 1977، وحقق فوزه الأول في السباقات الكلاسيكية عن طريق ((نون فاكت))، الذي أهداه أول لقب سباق ألفي غينيز الإنجليزي في العام 1980، ليصبح بالتالي أول مالك من الشرق الأوسط يحقق الفوز في سباق كلاسيكي بريطاني.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، أسس إسطبلات ((جودمونت))، والتي أظهرت عدداً من الأسماء الأسطورية، أبرزها ((فرانكل))، أحد أعظم الخيول المهجنة في العالم، الذي اعتزل السباقات محققاً 14 فوزاً من 14 مشاركة، قبل أن يعتزل في 2010، ولم يمضِ وقت طويل حتى أنتجت المزرعة ((إنيبل)) الفائزة في 11 سباقاً من الفئة الأولى. وحصد الإسطبل الفوز في أكثر من 500 سباق، 440 منها من إنتاج مزارعه الخاصة، و118 منها في سباقات الفئة الأولى، 102 منها من مواليد المزرعة.

جوائز عالمية

كما نال الراحل عدداً من الجوائز العالمية، أبرزها الجائزة العليا للعطاء الدؤوب خلال النسخة الأولى من جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، كما حصل الراحل على 17 جائزة اكليبس التقديرية في الولايات المتحدة، تقديراً لأدائه الرائع كبطل للملاك في أمريكا في الأعوام 1992، 2003، 2016، 2017، وكذلك حصوله على لقب أفضل المربين خمس مرات في 1995، 2001، 2002، 2003، و2009، وفي بريطانيا، حصل الراحل على بطولة الملاك في 2003، و2010 و2011.

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