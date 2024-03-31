10 مشاهد خالدة في النسخة الـ 28 للكأس

شهدت النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي، عدداً من الأحداث والنتائج ميزت هذه الأمسية العالمية، التي تستقطب كل محبي سباقات الخيول حول العالم. ((البيان)) تستعرض أبرز مشاهد تلك النسخة:

1. إنجاز ثالث

أهدى ((لوريل ريفر)) لـ ((مزارع جودمونت))، الإنجاز الثالث للمملكة العربية السعودية الشقيقة في شوط كأس دبي العالمي، والثاني لـ((جودمونت))، عقب الإنجاز الأسطوري لـ((أورجيت)) عام 2017 بقيادة مايك سميث، وإشراف بوب بافرت، بينما جاء الفوز الثاني عن طريق ((كنتري جرامر)) لـ((إسطبلات زيدان للسباق))، بقيادة فرانكي ديتوري، وإشراف بوب بافرت عام 2022.

2.عودة بطل

توّج ((ريبلز رومانس)) لجودلفين بلقب الشوط الثامن ((لونجين دبي شيماء كلاسيك)) لمسافة 2410 أمتار ((الفئة الأولى)) ((عشبي))، مسقطاً بذلك الكبار في هذا الشوط الناري، أبرزهم المرشح الأول ((أوغست رودان)) لـ((إم تابور - دي سميث - جي ماجنير - ويستيربيرج)) الذي حل في المركز الـ 12، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

3 . تنوع عالمي

أثبتت أمسية كأس دبي العالمي مجدداً أنها أمسية الأبطال الذين جاءوا من كل القارات لخطف الألقاب، التي توزعت بين الإمارات، المملكة العربية السعودية، أمريكا، إيرلندا، هونغ كونغ، اليابان، وروسيا.

4 . النجم العربي

عادت ((إسطبلات الخالدية)) بقوة خلال الأمسية، عبر ((تلال الخالدية)) بطل ((دبي كحيلة كلاسيك)) لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة ((الفئة الأولى))، على المسار الرملي، بقيادة الفارس عادل الفريدي، وإشراف المدرب ناصر مطلق القحطاني.

5. المرة الأولى

تعتبر المرة الأولى التي يتوج فيها الفارس تاغ أوشي والمدرب بوبات سيمار بلقب كأس دبي العالمي، فيما منح ((كاليفورنيا سبانجل)) الانتصار الأول للمدرب أنطوني دا كروز، في دبي، إذ شارك 10 مرات في سباقات الأمسية منذ انطلاقتها في مضمار ند الشبا.

6. سقوط الأبطال

شهدت الأمسية سقوط أبرز المرشحين في الأشواط، نظراً لقوة المنافسة على ألقاب الحدث العالمي الكبير، أبرزهم ((أوشبا تيسورو)) لـ ((شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة)) في ((كأس دبي العالمي))، و((لورد نورث)) لـ ((سمو الشيخ زايد بن محمد للسباقات)) في ((دبي تيرف))، و((سيبليوس)) في ((دبي غولدن شاهين))، و((دانيه)) لـ ((شادويل)) في ((القوز للسرعة))، و((آيزوليت)) لـ ((آر آر آر للسباقات)) في ((جودلفين للميل)).

7. ثبات إنجاز

لا يزال ((ثندر سنو)) لجودلفين الذي حقق لقب كأس دبي العالمي مرتين على التوالي (2018 - 2019) محافظا على الإنجاز التاريخي الذي حققه في الأمسية العالمية، إذ حاول ((أوشبا تيسورو)) في هذه النسخة و((كنتري جرامر)) في نسخة العام 2023، تكرار ذات الإنجاز، إلا ان الحظ لم يحالفهما.

8 . رقم جديد

النسخة الـ 28 من كأس دبي العالمي، شهدت تحطيماً للأرقام القياسية، كان أبرزها ((كاليفورنيا سبانجل))، لورثة الراحل هوارد ليانج يام شينغ، الذي توّج بلقب ((القوز للسرعة)) لمسافة 1200 متر ((الفئة الأولى)) ((عشبي))، إذ سجل زمناً قدره 1:07.50 دقيقة، محطماً الزمن القياسي السابق لـ ((وايلدمان جاك)) (1:07:61 دقيقة ).

9. ليلة رمضانية

أقيم الحدث العالمي في شهر رمضان المبارك للعام الثاني على التوالي، إذ عكست الاحتفالات والفعاليات المصاحبة العادات والتقاليد العربية والإسلامية التي يتمتع بها الشعب الإماراتي أمام ضيوف الحدث العالمي.

10 . ختام أروع

سجلت النسخة الـ 28 لكأس دبي العالمي 3 أرقام جديدة في موسوعة ((غينيس)) للأرقام القياسية، في حفل ختام الأمسية العالمية، من خلال إطلاق أكبر شاشة عرض محلّقة في السماء، وأكبر صورة معروضة لكأس دبي العالمي، وأكبر شعار يزين السماء بواسطة طائرات ((الدرون)).

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