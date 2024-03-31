دبي منجم الأبطال وصناعة النجوم

لم يكن تألق دبي فقط في تنظيم إحدى أقوى النسخ القوية لأمسية كأس دبي العالمي، بل أيضاً امتدت لتشمل عدداً من الجوانب الأخرى في مجال صناعة الخيل وسباقاتها.

فقد أثبتت النسخة الأولى لـ ((كرنفال سباقات دبي)) التي جاءت لتتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قطاع صناعة الخيل محلياً وعالمياً، والحفاظ على مكانة دبي كمركز عالمي للسباقات، نجاحها، خاصة مع مشاركة عدد من نجومها في معظم أشوط الأمسية، يتقدمهم ((لوريل ريفر)) لـ ((مزرعة جودمونت)) بطل كأس دبي العالمي، الذي توج قبلها بلقب ((برج نهار))، لمسافة 1600 متر ((الفئة الثالثة))، على المسار الرملي خلال أمسية ((الإمارات سوبر ساترداي)) الشهر الماضي.

نقطة انطلاق

كما أعلن عدد من المدربين المشاركين في الأمسية العالمية عن بقاء خيولهم لإعدادها لعدد من المشاركات الخارجية، وهذا دليل آخر على تحول دبي إلى نقطة انطلاق للخيول الدولية ذات التصنيفات العالية، فقد أكد بوبات سيمار مدرب البطل ((لوريل ريفر)) بقاء النجم في ((دانة الدنيا)) وإعداده الموسم القادم للمشاركة في ((كأس السعودية)) والدفاع عن لقب ((كأس دبي العالمي))، بالإضافة إلى إعلان جيروم رينير مدرب ((فاكتور شيفال)) نجم ((دبي تيرف)) أن البطل سيبقى في دبي و تجهيزه للمشاركة في سباق ((كوين إليزابيث كب)) في هونغ كونغ، إذا قرر ملاكه المشاركة هناك.

نجم متألق

ومن جانب آخر، أثبت تتويج ((توز)) لـ((إسطبل داكي)) بلقب ((دبي جولدن شاهين)) لمسافة 1200 متر ((الفئة الأولى)) ((رملي)) النجاح المتواصل لـ ((سلسلة الإمارات لسباقات السرعة)) التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بهدف دعم خيول السرعة، إذ إن البطل قد حل في مركز الوصافة خلال مشاركته في النسخة الثانية عبر ((كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم – الجولة الأولى لسلسلة الإمارات لسباقات السرعة)) التي أقيم على مضمار ((الشارقة لونجين)) في نوفمبر الماضي. ويأتي هذا الإنجاز القوي ليسهم في تعزيز سمعة السلسلة على المستوى العالمي، ويفتح الباب واسعاً أمام مشاركات أقوى في النسخة القادمة.

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