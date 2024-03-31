«فيكتوري 4» بطل مونديال «فورمولا 1» في فيتنام

فاز زورق ((فيكتوري 4)) بقيادة المتسابق السويدي إريك ستارك بلقب جائزة فيتنام الكبرى للزوارق السريعة ((فورمولا1))، الجولة الثانية من بطولة العالم التي أقيمت أول من أمس في مقاطعة كوي نون-بينه دينه بفيتنام، بمشاركة نخبة الفرق العالمية، يتقدمها زوارق الإمارات من فرق ((فيكتوري)) و((أبوظبي)) و((الشارقة)).

ونجح ((فيكتوري 4)) ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في التتويج باللقب بعدما قدم أداء رفيعاً أهّله للفوز بلقب سباق تصفيات أفضل زمن، ثم صدارة مجموعته في سباق السرعة ((سبرنت))، وأخيراً إحراز لقب السباق الرئيس أمس.

من جانبه، هنّأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، فريق الفيكتوري، بعد تحقيق زورق ((الفيكتوري 4)) بقيادة إريك ستارك لقب الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق ((فورمولا1))، التي اختتمت أحداثها في فيتنام بتفوق إماراتي قوي في المنافسة.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن سفراء الإمارات قدموا مشاركة قوية، توّجت في الختام بتصدّر زورق ((فيكتوري)) وتحقيقه لقب الجولة، والتقدم إلى صدارة الترتيب العام للمنافسة برصيد 55 نقطة مع نهاية هذه المرحلة.

وقال: ((فخورون بما قدمته الزوارق الإماراتية في البطولة، والفوز بلقب الجولة في الختام، ونبارك للفيكتوري الأداء المتميز في السباق والوصول إلى منصة التتويج، والأجمل أن اللقب تحقق في شهر رمضان الفضيل والعودة بالإنجاز للرياضة الإماراتية)).

صدارة

وتصدّر((فيكتوري 4)) بعد نهاية منافسات الجولة الثانية الترتيب العام لبطولة العالم برصيد 55 نقطة، متقدماً على زورق((الشارقة 17)) بقيادة روستي ويات، الذي حصل على المركز الرابع في السباق الرئيس، وزورق((فيتنام 1)) بقيادة المتسابق جوناس أندرسون، اللذين تساويا في رصيد النقاط (47 نقطة لكل منهما).

وأضاف زورق ((الشارقة 17)) 9 نقاط لرصيده بحلوله رابعاً في السباق، منحته المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 47 نقطة، وحصل زورق ((سترموي ريسينيج 77)) على المركز الخامس، فيما حصل زورق ((أبوظبي 5)) بقيادة بطلنا ثاني القمزي على المركز السادس، وحصل زورق ((رد ديفليز 11)) على المركز السابع، ثم زورق ((سترموي 50)) في المركز الثامن.

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