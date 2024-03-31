صور الرومانسية لدى الذات

لقد كتبت عن الرومانسية الأيديولوجية، ورومانسية الجماعات، وعن الرومانسية بوصفها مفهوماً، لكنني لم أنتبه إلى رومانسية الذات الفردية وتحولاتها وصورها، فمن النادر أن نجد إنساناً لم يمر بحالة عاطفية في نظرته إلى الحياة، وتصوّر عالم جميل يسعى إليه ويعيشه، رافضاً واقعه، آملاً واقعاً يرتاح إليه.

وإذا كان كثير من أهل الكتابة يربطون بين الرومانسية والحب بين المرأة والرجل، فإن الرومانسية - موقفاً من العالم - ليست مرتبطة بهذا فقط، فالعقل الرومانسي متأفف، عقل قد يتخيل عالماً من الصفاء الروحي والتحرر من العبودية لما هو مادي، وعقل يحب الحياة في صورتها الأخلاقية، وعقل يرى في وجوده عبثاً لا يستحق الانشغال بهذا الوجود، وعقل يميل إلى المجون بوصفه سلوك القَلِق الذي يعيش العدم قبل تحققه، فالرومانسية الفردية، بهذا المعنى، موقف من الذات تجاه الوجود، موقف يتخذ صوراً كثيرة، من الرغبة في عالم متخيل أفضل من هذا العالم إلى الانغماس في المجون رفضاً لهذا العالم، فالرومانسية أولى علائم المراهق، فالحب عند المراهق غالباً ما يكون منفصلاً عن الغريزة، ويروح من لديه حس شعري بكتابة قصائد وخواطر تفوح منها عاطفة حب الحبيب المنزه، عاطفة مملوءة بالشوق والألم، وهكذا، وبعض الشعراء يظلون على هذه الصورة حتى في شيخوختهم، كإبراهيم ناجي، وأحمد رامي، وغيرهما.

وتظهر رومانسية بعض الأفراد بالتأفف من الحياة في المدينة، ويميلون إلى العيش البسيط في قرية وادعة بين أحضان الطبيعة، والحق أن أغنية الموسيقار محمد عبدالوهاب «محلاها عيشة الفلاح»، التي كتب كلماتها الشاعر بيرم التونسي، تلخص هذا النمط من الرومانسية.

ومن أطرف أنواع الرومانسية الفردية، رومانسية الكهول الأغنياء المتأخرة، فبعدما خبروا حياة المتعة والرفاه وتحقيق كل الحاجات التي تخطر على بالهم، بمعزل عن ضرورتها أو عدم ضرورتها، فإنهم يميلون إلى تمنّي حياة هادئة وادعة من جهة، وتبرز لديهم فكرة الزهد بالمتع.

والحق أن الزاهد بالمتعة بعدما شبع منها ليست سوى ثمرة من ثمرات شيخوخة الجسد، الذي لم يعد قادراً على الاستمتاع، فيحولون عجزهم عن الاستمتاع إلى فلسفة في الزهد، ولا شك في أن كل فلسفة في الزهد ليست ناتجة عن العجز عن المتعة، بل قد تكون ذات وعي بالحياة والوجود الإنساني، فرومانسية أبي العلاء المعري الزاهدة ناتجة عن فلسفة في الحياة والموت والعيش، وهو زهد ليس مرتبطاً بالزهد الديني، والأمر مختلف عن زهد أبي العتاهية، الذي زهد بعد غرقه في المتعة، وقس على ذلك زهد أبي نواس المتأخر، فأبو نواس القائل:

دع عنك لومي فإن اللوم إغـراء

وداوني بالتي كانت هي الداء

صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها

لو مسها حجـر مسـته سرّاء

هو نفسه الذي كتب يقول:

أرى كل حي هالكاً وابن هالك

وذا حسب في الهالكين عريق

فقل لقريب الدار إنك ظاعن

إلى منزل نائي المحل سـحيق

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت

له عن عـدوٍّ في ثياب صديق

لكن الرومانسية ليست مرتبطة بالزهد عند الكل، بل إن رومانسية عمر الخيام مرتبطة بالحصول على المتعة، لأن الحياة فانية، «فاغنم من الحاضر لذاته

فليس في طبع الليالي الأمان»!.

والحق أن رومانسية العبث لدى الفيلسوف أو الشاعر شكل من أشكال العدمية، فالموقف العدمي من الحياة ناتج عن واقعة الموت، الذي هو العدم عندهم، ثم غالباً ما ترتبط رومانسيتهم بالقلق الوجودي.

لا شك في أن الرومانسية في أحد أشكالها لدى الفرد نمط من الاحتجاج على ما لا يرضيه في هذه الحياة، كما أسلفنا، لكنها في النهاية ذات روح طوباوية، فمهما كان الفرد رومانسياً، فإنه ليس باستطاعته أن يغيّر ما هو كائن، وما يمكن أن يكون.