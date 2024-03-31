تحولات الرأي العام العالمي

استمرار التظاهرات الشعبية في أهم العواصم الكبرى في العالم هو أمر لا يمكن تجاهل آثاره على الحكومات الغربية، وعلى مسيرة الحرب الوحشية في غزة.

أمس الأول ((السبت الماضي)) خرجت التظاهرات الشعبية تدعمها الشرعية الدولية بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير بالمطالبة بالإيقاف الفوري لإطلاق النار.

يحدث هذا وهناك وفد إسرائيلي رفيع المستوى يحاول إقناع كبار خبراء وزارة الدفاع الأمريكية بخطة عمليات عسكرية جديدة لإنهاء الكتائب الباقية في جنوب رفح وما تبقى من كتائب القسام المقاتلة.

ولو عدنا إلى قياس الدعم المعنوي والإعلامي والسياسي وإسرائيل بعد 7 أكتوبر بساعات وقارناه بمؤشرات اليوم سوف نكتشف 3 أمور جوهرية:

1 ــــ التناقص الحاد في أي دعم لإسرائيل فيما يعرف بحقها في الدفاع الشرعي عن نفسها.

2 ــــ اتهام إسرائيل – لأول مرة – بتهمة الإبادة الجماعية كطرف جانٍ بعدما عانت إسرائيل منذ الهولوكوست وتعتبر نفسها ضحية، وتحاول دائماً الابتزاز العاطفي للعالم؛ لكونها ضحية محارق النازي الألماني.

3 ــــ إن وحشية الرد الإسرائيلي غير المتناسب وغير المتوازي مع ما حدث يوم 7 أكتوبر أصبح عبئاً على حلفائها، وأصبح يشكل إحراجاً عاطفياً وأخلاقياً، ويمثل ضغطاً سياسياً على الحكومات في واشنطن ولندن وباريس وبرلين.

أصوات المتظاهرين يوم السبت الماضي في لندن بالذات تطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي حظي بدعم 14 دولة من أعضاء المجلس وامتناع عضو واحد هو العضو الأمريكي.

هذه المطالبة تشكل ضغطاً على نتانياهو المعطل الأساسي لإيقاف إطلاق النار، والذي يربط إطالة أمد القتال بإطالة عمره السياسي المهدد بقوة.