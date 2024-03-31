وداد الكواري.. ماركة مسجلة في الدراما الخليجية

لفن التمثيل في قطر تاريخ طويل بدأت إرهاصاته الأولى في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن العشرين من خلال مشاهد بسيطة على خشبة مسارح أندية تلك الحقبة مثل أندية الوحدة والتحرير والنجاح والأهلي أو من خلال رحلات الفرق الكشفية المدرسية. واستمر الوضع كذلك حتى عام 1969 حينما نجح نادي الطليعة الثقافي (تأسس في عام 1960 بجهود عدد من الشباب المثقف بقيادة الدكتور علي خليفة الكواري العائد من دراسته الجامعية في مصر) في تقديم أول مسرحية قطرية تحت عنوان ((قطر بين الماضي والحاضر)).







يقول المخرج القطري سعد البورشيد في ندوة أقيمت في الدوحة تحت عنوان ((الدراما القطرية.. الواقع والتحديات)) ضمن فعاليات النسخة 31 من معرض الدوحة الدولي للكتاب أن المسرح القطري بدأ يخطو خطوات بطيئة مذاك بجهود شارك فيها بعض المواطنين المثقفين المهتمين بفنون الأدب والمسرح من أمثال حمد السليطي وصالح السليطي والدكتور علي خليفة الكواري ومحمد يوسف العلي وعلي سلطان علي، إلى جانب بعض الكفاءات العربية التي كانت موجودة في المدارس المحلية. كما أخبرنا بأن الفرق الشعبية وفرقة الإطفاء الموسيقية كان لها دور في بروز الاتجاهات الموسيقية والمسرحية في قطر بعد ذلك. والمعروف أن قطر شهدت منذ منتصف الستينيات وحتى منتصف السبعينيات ظهور فرق مسرحية عدة ومنها ((فرقة مسرح الأضواء)) عام 1966، و((الفرقة الشعبية للتمثيل)) عام 1968، و((فرقة مسرح السد)) عام 1973، و((فرقة المسرح العربي)) عام 1974.

والحقيقة أن التأطير الفعلي للحركة الدرامية والمسرحية في قطر بدأ مع قرار إنشاء ((فرقة المسرح القطري)) عام 1972، وتعزز بوجود الإذاعة والتلفزيون الرسميين اللذين تأسسا سنة 1970. لكن الدراما القطرية واجهتها تحديات عديدة، فبدأت مرحلة الانحدار منذ عام 1999 طبقاً للممثل والمنتج فالح فايز، من بعد مرحلة نشاط قوية ومشاركات خارجية متميزة وبروز نجوم مبدعين على المستوى الخليجي مثل عبدالعزيز جاسم وغازي حسين وغانم السليطي (فايز التوش) وصلاح الملا وسعد بخيت وسيار الكواري وعبدالله عبدالعزيز وهلال محمد وهدية سعيد وفاطمة شداد وغيرهم.

كانت تلك مقدمة للحديث عن واحدة من أشهر الأقلام النسوية في قطر كتابة وتأليفاً وخوضاً في مجال الدراما، وهي السيدة ((وداد عبداللطيف الكواري)) التي قيل إنه لولاها لما شاهد أحد الدراما القطرية بالقبول والرضا، بل قيل عنها إنها خلقت لتبعث الحياة في الحرف وتنسج من الكلمات الحكايات النابعة من هموم ناسها وقضايا مجتمعها.

ولدت وداد الكواري في الريان، إحدى ضواحي العاصمة الدوحة في الحادي والعشرين من أغسطس عام 1967 ابنة لأم من عائلة النعيمي وأب هو عبداللطيف الكواري المنحدر من قبيلة البوكوارة وهي واحدة من قبائل شرق الجزيرة العربية المعروفة التي ينتشر أفرادها في مختلف دول الخليج العربية ولاسيما في البحرين وقطر، علماً بأن آل بوكوارة من حيث النسب يرجعون إلى بني تميم في نجد.

نشأت وترعرعت الكواري في الريان وسط عائلة مكونة من والديها وأخ شقيق وست من الشقيقات، وتلقت مراحل تعليمها النظامي في مدارس الريان، وفيها تفجرت مواهبها في الكتابة والتمثيل والإلقاء وغيرها. ففي العاشرة من عمرها وهي على مقاعد الدراسة الإعدادية، كانت شعلة من النشاط في مدرستها، حيث كانت تؤلف المشاهد التمثيلية القصيرة والأناشيد والأغاني، وتدرب زميلاتها على الحفظ والإلقاء، وتشارك معهن بحماس وجرأة وتميز في الطابور الصباحي والحفلات السنوية والإذاعة المدرسية. وقتها لقيت التشجيع والتقدير من مدرستها ومعلماتها، الأمر الذي شجعها على الكتابة ومراسلة المجلات والصحف المحلية مثل ((الجوهرة)) و((العروبة)) و((العهد)) بغرض نشر كتاباتها، فكانت هذه المطبوعات تنشر لها ولغيرها من باب ملء صفحاتها وتشجيع الأقلام المحلية، وليس من باب إيمانها بجودة تلك الكتابات، حسب قولها في حوار مع مجلة ((جميلة)) (26/5/2016) التي انضمت إلى كتابها في عام 2015.

ولعل ما أعطاها دفعة معنوية هائلة في تلك الحقبة المبكرة من حياتها للمضي قدماً في اقتحام عالم الكتابة الروائية والقصصية هو فوزها بالجائزة الأولى عن قصة كتبتها بعنوان ((ليلى)) في مسابقة للقصة القصيرة أعلنتها وزارة الثقافة وقتذاك. ودليلنا هو أن فوزها بتلك الجائزة جعلها تقدم على كتابة المزيد من القصص القصيرة التي جمعتها لاحقاً في كتاب واحد بعنوان ((للحزن أجنحة.. قصص قصيرة)). وقد تطرق الدكتور حسن رشيد في دراسته للقصة القصيرة عند الكواري إلى ثلاث من قصصها القصيرة وهي: ((الرحلة الأخيرة)) و((ليست إلا ذبابة)) و((كرباج))، وقدم لها تحليلاً فنياً، وأشاد بصفة خاصة بقصة ((كرباج))، واصفاً إياها بأنها من حيث فن الكتابة تعتبر من أفضل القصص كونها لا ترتبط بمكان أو زمان محدد، وإنما تحتوي على طرح يشمل الكون عبر خريطة العالم، وإنْ اختارت الكاتبة بيئة عربية وخلقت أجواء عربية لتعبر من خلالها عن رؤيتها للكون والحياة.

راحت الكواري، التي تكنى بـ((أم سيف))، بعد ذلك تواصل إبداعاتها في مجالات أخرى متنوعة. إذ توقفت عن كتابة القصص القصيرة وبدأت مشوارها في الكتابة للمسرح والدراما التلفزيونية، واختارت أن تركز على مسرح الطفل أولاً، فلقيت مسرحياتها هذه إقبالاً شديداً من الأطفال وأسرهم على حد سواء. وتقول الكواري في هذا السياق ((لعلي أول خليجية تكتب للطفل)).

غير أن ما أطلق شهرتها محلياً وخليجياً وعربياً هو ذلك الإبداع الذي تجسد في كتاباتها الدرامية للتلفزيون. والحقيقة أن ذلك الإبداع لم يكن وليد الصدفة وإنما نتاج تأملات عميقة في واقع المجتمع القطري والخليجي ورصد مستمر لتحولاته ومتغيراته وهمومه، ناهيك عن حرصها الشديد على مطالعات دائمة لكتابات الآخرين في القضايا الاجتماعية والثقافية. ولعل ما ساعدها على اقتحام التلفزيون هو أنها ابنته الشرعية، إذ أنها التحقت للعمل بتلفزيون قطر، بعد أن أكملت تعليمها النظامي، كموظفة في قسم التنسيق والتنفيذ، فتدرجت من مقدمة إلى معدة فإلى قارئة نشرة مسائية، قبل أن تنتقل إلى قسم الدراما والنصوص التي وجدت فيه بيئة نموذجية لتلبية طموحاتها وإشباع شغفها.

وهكذا صار اسم ((وداد الكواري)) ماركة مسجلة متداولة في الدراما القطرية والخليجية بسبب أعمالها الناجحة واللافتة والمجسدة لواقع الحياة والإنسان بأدق تفاصيله والتي لقيت قبولاً جماهيرياً وزخماً إعلامياً وحصدت الكثير من الجوائز، خصوصاً وأن الكواري عرفت بأنها، قبل إقدامها على كتابة أي عمل درامي، تدخل في عزلة تامة وتقطع كل سبل الاتصال بها طلباً للهدوء والتركيز وتجنباً لأي ربكة وكي يكون إنتاجها متقناً ومرضياً لجمهورها. ومن جانب آخر، فإن مرد نجاحها في كتابة النصوص الدرامية، هو التوليفة التي تتقنها ((بحس الأنثى وإحساس الممثلة وقلم الكاتبة)) حسب تعبير أمل الفلاسي في ((البيان)) (30/1/2009)، حيث إن الكواري، قبل أن تكون كاتبة وإعلامية، اشتغلت في بداياتها في ثمانينيات القرن العشرين بالتمثيل من خلال عدد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية من أشهرها مسلسل ((بيت أبو خالد)) مع خالد النفيسي وسعاد عبدالله عام 1980، ومسرحية ((الحذاء الذهبي)) مع عبدالعزيز جاسم ومبارك خميس عام 1980، والمسلسل السوري ((عزالدين القسام)) مع أسعد فضة ومنى واصف، ومسرحية ((طماشة)) مع محمد السريع ومحمد جابر وغانم السليطي عام 1981، وسباعية ((دانة)) مع سعد بورشيد وعبدالعزيز جاسم عام 1981، ومسلسل ((الفرسان الثلاثة)) مع سعد بورشيد وعبدالعزيز جاسم وهلال محمد عام 1981، ومسلسل ((أحلام ساهي)) مع غانم السليطي عام 1981، ومسلسل ((سيف دحيلان)) مع محمود أبوغريب وطلحت حمدي عام 1982، والمسلسل المصري المشترك ((أواخر الأيام)) مع خضر ناصر الدين وهلال فهمي وعثمان محمد علي عام 1982، و التمثيلية الكويتية ((الغرفة)) مع عائشة إبراهيم ومحمد المنيع وإبراهيم الحربي عام 1985.

ومنذ منتصف الثمانينات، وبسبب ضيقها من الأضواء، قررت الكواري أن تتوقف عن التمثيل وتوجه طاقتها ومواهبها نحو كتابة الأعمال الدرامية والمسرحية، إيماناً منها بالدور المهم للتلفزيون في إيصال ما تريده للجمهور، والدور الريادي للمسرح في التأثير والتوعية وتذوق الفنون، فقامت مذاك بتأليف نحو 31 عملاً من أبرزها مسلسلات: التناقض (1986)، التائهة (1987)، 29 سالفة وسالفة (1989)، البيت الكبير (1990)، أيام العمر (1991) عفواً سيدي الوالد (1994)، نأسف لهذا الخلل (1996)، حتى إشعار آخر (1997)، أحلام البسطاء (1999)، حكم البشر (2002)، يوم آخر (2003)، بعد الشتات (2004)، عندما تغني الزهور (2005)، نجمة الخليج (2006)، نعم ولا (2007)، ظل الياسمين (2008)، قلوب للإيجار (2009)، ما أصعب الكلام (2010)، خادمة القوم (2012)، البيت بيت أبونا (2013). هذا إضافة إلى قيامها بتأليف عدد من المسرحيات للأطفال مثل: ريم والساحر شحتوت (1990)، السيارة العجيبة (1991)، عيال السيارة العجيبة (1992)، الكابتن ماجد (1994)، افتح يا سمسم (1996). ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام هو أن الكواري فازت بجائزة أفضل سيناريو عن مسلسل ((نعم ولا))، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للإعلام العربي سنة 2007، وفازت بنفس الجائزة من نفس الجهة عن مسلسل ((قلوب للإيجار)) سنة 2009.

وفي الوقت نفسه، ووفاء للصحافة التي أفردت لها صفحاتها وهي طفلة، لم تتوقف عن كتابة المقالات والزوايا الأسبوعية في صحف مثل ((العرب)) و((الوطن)) القطريتين، ومجلات أخرى متنوعة. وما بين هذا وذاك، لم تنس الكواري أن تعزز تحصيلها العلمي، فحصلت على شهادة التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، وبكالوريوس الآداب في الفلسفة وعلم النفس من جامعة بيروت العربية.

تعاونت وداد الكواري، المتزوجة من المعلق الرياضي القطري المعروف يوسف سيف، في أعمالها الدرامية مع عدد كبير من النجوم والنجمات والمخرجين من قطر وبقية دول الخليج، غير أنها ارتبطت بصفة خاصة بالفنان القطري الراحل عبدالعزيز الجاسم (زوج شقيقتها) والمخرج البحريني اللامع أحمد يعقوب المقلة، فشكلوا ثلاثياً فنياً رائعاً مكوناً منها ككاتبة ومن عبدالعزيز جاسم تمثيلاً ومن المقلة إخراجاً. وتجلت روعة الثلاثي في أعمال مثل ((حكم البشر))، و((يوم آخر))، و((بعد الشتات))، و((عندما تغني الزهور))، وصولاً إلى مسلسل ((نعم ولا)) الذي ناقش قضايا مسكوتاً عنها، فأثار جدلاً كبيراً.

وأخيراً، كتبت عنها الكاتبة السعودية ((هيا عبدالعزيز المنيع)) بجريدة الرياض، ما مفاده أن وداد الكواري نجحت في هزيمة قناة الجزيرة والتفوق عليها عبر تقديم أعمال درامية متقنة تعالج مشاكل وهموم الإنسان القطري والخليجي، بدلاً من إشغاله بقضايا تثير الغبار وبرامج تشعل الأجواء وتخلق العداوات في المحيط الخليجي.