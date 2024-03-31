دبي.. مدينة الخيل والفروسية

في القصة رقم (35) التي تحمل عنوان ((الوجهة دبي)) من كتاب (قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وفي نهاية السبعينيات، كانت الجذور الأولى لإقامة السباق العالمي للخيول في دبي، حين عرض سموه على والده طيب الذكرى المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، تصوراته المكثفة حول مستقبل دبي كوجهة عالمية قادرة على استقطاب نشاط التجارة العالمي، من خلال إطلاق سياسة الأجواء المفتوحة في دبي، وإطلاق حملات لتسويق هذه المدينة الناشئة، وإقامة فعاليات كسباقات الخيل لجذب الناس، وما سيكون لذلك من الأثر الكبير على المستوى الاقتصادي للإمارة التي كانت تبحث بقوة عن شخصيتها العالمية، وتحثُّ الخُطى نحو تحقيق حضور يضمن لها تنمية مستدامة من خلال خطة طويلة المدى لتحقيق جميع الأهداف المرسومة، وليكون السباق العالمي الأول في دبي عام 1996 بعد خبرة طويلة في هذا المجال نشأت مع نشأة الإمارة، ولاسيما في السباق المحلي الذي قص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كثيراً من تفاصيله المدهشة في قصص خاصة بالخيل الأولى والسباق الأول، وكيف أنّ ذاكرته ستظل تحتفظ مدى الدهر بالثلاثية الخالدة ((أبي، والخيل، ودبي)).

ثمانية وعشرون عاماً ودبي تحتفي بالفروسية الإنسانية من خلال سباق كأس دبي العالمي، حيث شهدت ميادينها أروع المنافسات بين خيرة الفرسان العالميين الذي يمتطون صهوات أشهر الخيول الأصيلة، ويخوضون السباق بمعنويات مذهلة تصل إلى حد الإدهاش، وكان لخيل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحضور الفاعل القوي ضمن هذه المسيرة المظفرة لهذا الحدث العالمي، وهل يمكن أن يغيب ((دبي ميلنيوم)) عن الذاكرة كواحد من أعظم الأساطير في عالم الخيل، والذي خصه سموه بقصتين في سيرته الذاتية تحت عنوان ((أعظم حصان في العالم)) فتكلم عنه بمشاعر تقترب من درجة العشق، لنستعيد معاً ذلك السؤال البديع الذي طرحه سموه في القصة رقم (14) التي حملت عنوان ((الخيل الأولى))، حيث قال سموه متسائلاً: هل تعرف الفرق بين الحب الأول والخيل الأولى؟ ثم أجاب سموه قائلاً: لا يوجد فرق، الخيل الأولى والحب الأول وجهان لعملة واحدة بالنسبة لي.

وتأكيداً على عمق هذا الشعور وأصالته في قلب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجاه الخيل وسباق دبي العالمي كتب أمس الأول على وسائل التواصل الاجتماعي تهنئة للخيل الفائز في سباق دبي للعام 2024 عبّر فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا المنجز الكبير لدبي ولجميع القائمين والمشاركين في هذا الحدث العالمي من عشاق الفروسية التي تحتفي بها دبي الزاهرة، حيث يجتمع خيرة الفرسان مع أفضل الخيول، وتشتعل نار المنافسة بينهم، ويكون الفوز الثمين من نصيب من بذل أقصى جهده للظفر بالجائزة الكبرى التي هي الأعلى على مستوى العالم.

ودوّن سموه: ((التقى اليوم عشّاق سباقات الخيول من الشرق والغرب، ومن جنوب العالم إلى شماله في دبي في أحد أغنى وأرقى سباقات الخيل العالمية))، فبهذه الكلمات المفعمة بالفخر والمحبة رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المشاركة العالمية الضخمة في هذا السباق المتميز الذي شارك فيه 868 خيلاً في جميع فعاليات السباق، والتي تشهد تنافساً قوياً بين مالكي الخيول وفرسان السباق بحيث اجتمع في هذا الحدث العالمي خيول العالم وفرسانه من جهاته الأربع تعبيراً عن الثقة الراسخة بدبي التي أصبحت هي القِبلة الأولى في سباقات الخيل العالمية دون منازع.

((نبارك لصاحب الفرس لوريل ريفر الذي فاز بأغلى أشواط كأس دبي العالمي للخيول، وسعداء بهذا التجمع السنوي الذي يجمع أفضل وأسرع خيول العالم في دبي))، وبهذه الكلمات العاطرة بالفخر والسعادة اختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه التدوينة التي تحتفي بهذا الحدث العالمي، وتؤكد مكانة دبي التي لا تزداد على مرور الأيام إلا ألقاً وازدهاراً، وأنّ ما تلقاه من دعم مباشر ومتابعة حثيثة من لدن سموه هو السبب الأكبر في وتيرة التقدم التي يحظى بها هذا السباق العالمي الذي أصبح جزءاً من تاريخ الوطن ومسيرته الظافرة نحو التقدم والرفعة والازدهار.