هم الباطل بعينه

انتظرت جماعة الإخوان حتى اقترب رمضان من العشر الأواخر، ولم تحشد الحشود، لا في الضفة ولا في القدس، ولم تتحرك الشعوب العربية لمساندة حماس في لعبتها التي يصرون على أنهم انتصروا فيها، فخرج خالد مشعل بتحريض ضد دول عربية ذكرها بالاسم، وعلى رأسها الأردن، وقبله بيوم كان ((محمد ضيف)) نائب السنوار يدعو العرب إلى الزحف نحو فلسطين.

منذ البداية، في السابع من أكتوبر، كانت الأغلبية من العرب والمسلمين ضد ما حدث، وكان السبب معروفاً، وهو أن عملية عشوائية بهذا الحجم أكبر من حماس وقادتها، وأن الضحية سيكون شعب غزة، هو من سيدفع ثمناً غالياً، وقد حدث ذلك، فالمقاتلون تبخروا، لم يرهم أحد يواجهون تلك الجحافل وهي تمسح كل معالم القطاع، وتقضي على هويته، وقادة الحركة الإخوانية ذابوا، لم نرَ واحداً منهم يحمل رشاشاً ويقاوم العدوان، لكننا رأيناهم ببدلهم الأنيقة يتنقلون ويبتسمون للمصورين، وفي ((الحضرة المقدسة)) كانوا يجلسون مثل التلاميذ وقد خلعوا ((نعليهم))!

وعندما تعاطفت الأمة كان تعاطفها مع الأبرياء الذين تركهم إسماعيل هنية لقمة سائغة لغاصب غاشم، وفتح قنواته ليسترزق بمآسيهم، ومن تحركوا نحو غزة كان هؤلاء هم الدافع والهدف، الناس الذين أحاطت بهم نيران الغدر قبل نيران الاحتلال، من ضحى بهم الأخ الذي تربى على مص دمائهم، والمتاجرة بقضيتهم، رغم كل ما فعله التنظيم الدولي للإخوان، عندما تطاول على الجميع، وسوّق بضاعة بائرة ليشتم ويحمل الأمة مسؤولية الحرب التي يشنها نتانياهو بعد أن أعطته حماس الحجة والذريعة، وقد أخرستهم الدول العربية، وكشفتهم الشعوب، وتحركت الأجهزة الرسمية والشعبية في كل الاتجاهات، دبلوماسية فاعلة، ومساعدات غير محدودة، ومواقف سياسية غيرت مواقف أوروبا وكل الذين ساندوا العدوان في البداية، واختلف موقف بايدن، وتراجع الطاقم المتطرف في إسرائيل بعد أن وجد نفسه وحكومته معزولين دولياً.

يعيش الإخوان على وهم ((الفئة التي على حق)) وهم الباطل بعينه.