لقد تغيرت فعلاً

كيف تعرف أنك تغيرت؟ تغيرت طباعك عما كنت عليه قبل سنوات، تغيرت ذائقتك في اختيار الأصحاب والأصدقاء ووجهات السفر ونوعية الثياب، وتحديداً في اختيار الكتب والروايات التي تقرأها؟ نعم أنت لست من كنت عليه منذ عشر سنوات، وأنت لست الشخص نفسه قبل اجتياح كورونا، واجتياح إسرائيل الدموي لقطاع غزة، وقبل أن ينهمر البياض على شعر رأسك، وتغزوك آفة الضجر سريعاً من كتاب بين يديك لا تطيق إكماله، وفيلم سينمائي تجد موضوعه بعد ربع ساعة من المشاهدة مملاً إلى درجة السخف، فتغير القناة أو تذهب للقائمة مجدداً لتختار شيئاً آخر تكمل به سهرتك!

أنت لست ضجراً، ولست متطلباً، ولست كئيباً، ولا تحب الإحباط والمحبطين، وتعلم أنك طوال حياتك كنت تفاخر بأنك لم تعرف هذا الشعور، ولم تقع ضحية لبراثنه الجهنمية، لكنك وقد اعترفت بأنك قد تغيرت فعلاً، تبحث بجدية كبيرة عن تلك الأشباح الخفية التي حطت على كتفيك فجأة، وصارت تهمس في أذنيك بخيارات لم تفكر فيها يوماً، وبمجرد أن تمسك بكتاب أو رواية وتبدأ في القراءة، يأتيك من خلف عنقك صوت تكاد تشعر بحرارته على جلدك ليمنعك من إكمال هدفك، ويزرع في قلبك الكثير من التردد والشك!

قد لا يهمس لك أحد بشيء، قد يكون كل ما يدور في داخلك من أفكار ونفور هو محض علامات ونتائج لحقيقة أكبر، حقيقة أنك تغيرت! تغيرت نظرتك للأشياء، وإحساسك بها واحتياجك كذلك، فأنت اليوم تحتاج لأشياء مختلفة تماماً، لأن رغباتك واحتياجاتك أصبحت في مكان مختلف عما كنت عليه، فلماذا تلوك أفكارك وكتبك وقراءاتك وأسفارك نفسها؟ عليك أن تجد طريقاً آخر بمجرد أن تشعر بكل ذلك!

فما لك وهذه الكتب التي لا تغني ولا تسمن من جوع، إن معظم ما يكتب اليوم، وما يمنح جوائز وأوسمة، لا يضيف للحقيقة شيئاً يذكر، ولا يكسر أي جليد يحيط بك، ولا يزلزل أي قناعة، إنها مجرد كتابات تعيد إنتاج أفكار سبق وقيلت منذ أزمنة طويلة.. فلماذا تصر عليها إذاً؟ ابحث عمّا تحب لا عمّا يحبه الآخرون!