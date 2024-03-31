عدد مشتركي تقنية 5G في الصين يتجاوز 850 مليوناً

بلغ عدد مشتركي تقنية ((5G)) للاتصالات في الصين، 851 مليوناً حتى نهاية فبراير الماضي، وفق ما أظهرته بيانات رسمية نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة.

ويمثل الرقم %48.8 من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المحمولة عبر أي من شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين أو ((تشاينا برودنت)). وبلغ إجمالي عدد مشتركي خدمات الهواتف المحمولة في الصين، 1.75 مليار حتى نهاية فبراير، وفقاً لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

يشار إلى أن شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين هي: ((تشاينا تيليكوم)) و((تشاينا موبايل)) و((تشاينا يونيكوم)).

كما كشفت البيانات، عن أن عدد مشتركي النطاق العريض الثابت عبر هذه الشركات الثلاث، بلغ 643 مليون مشترك بنهاية فبراير الماضي، حيث يمثل مستخدمو النطاق العريض ما نسبته 7.26% من الإجمالي.