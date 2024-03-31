Monday, 01 April 2024 03:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عدد مشتركي تقنية 5G في الصين يتجاوز 850 مليوناً

3/31/2024 7:18:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغ عدد مشتركي تقنية ((5G)) للاتصالات في الصين، 851 مليوناً حتى نهاية فبراير الماضي، وفق ما أظهرته بيانات رسمية نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة.

ويمثل الرقم %48.8 من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المحمولة عبر أي من شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين أو ((تشاينا برودنت)). وبلغ إجمالي عدد مشتركي خدمات الهواتف المحمولة في الصين، 1.75 مليار حتى نهاية فبراير، وفقاً لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

يشار إلى أن شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين هي: ((تشاينا تيليكوم)) و((تشاينا موبايل)) و((تشاينا يونيكوم)).

كما كشفت البيانات، عن أن عدد مشتركي النطاق العريض الثابت عبر هذه الشركات الثلاث، بلغ 643 مليون مشترك بنهاية فبراير الماضي، حيث يمثل مستخدمو النطاق العريض ما نسبته 7.26% من الإجمالي.

MENAFN31032024000110011019ID1108041932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث