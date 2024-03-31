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«غوغل»: المستخدمون يتسوقون مليار منتج يومياً ويشاهدون 45 ملياراً

3/31/2024 7:18:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية ((غوغل))، تحديثاً لخدمة التسوق عبر الإنترنت، يستهدف تسهيل عثور المستخدم على نتائج بحث للتسوق توافق تفضيلاته الشخصية.

وتتيح الخاصية الجديدة، تقييم منتجات مختلفة من أجل الحصول على إرشادات وتوصيات للمساعدة عند تسوق ملابس وأحذية وكماليات عبر ((غوغل)).

وذكر موقع ((تك كرانش)) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن هذا التحديث يأتي في الوقت الذي تواصل فيه ((غوغل)) منافسة شركات تجارة تجزئة كبرى مثل ((أمازون وول مارت)) التي أطلقت خصائص جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل تسوق المستهلكين عبر الإنترنت.

وعندما يبحث المستخدم على ((غوغل التسوق)) عن شيء مثل قمصان بولو رجالي مثلاُ، سيظهر أمامه قسم جديد باسم ((توصيات لنمط اللبس))، حيث يمكنه تصنيف الخيارات تصاعدياً أو تنازلياً. كما يمكن للمستخدم أيضاً استخدام إشارة التمرير الشبيهة بخاصية ((تندر)) لتقييم المنتجات. وإذا لم يكن المستخدم متأكداً من تقييمه، يمكنه تخطي هذه الخطوة.

وبعد قيامه بتقييم مجموعة من المنتجات، سيعرض محرك ((غوغل)) النتائج المتوافقة مع التفضيلات الشخصية للمستخدم.

تفضيلات مستخدم

وإذا لم يظهر في نتائج البحث ما يريده المستخدم، ستتيح ((غوغل)) له إمكانية تقييم المزيد من المنتجات لمشاهدة المزيد من نتائج البحث. وسيحتفظ محرك ((غوغل)) بتفضيلات المستخدم، وبالتالي فعندما يعود للبحث في وقت لاحق عن ((قمصان بولو للرجال)) مرة أخرى ستظهر قائمة الترشيحات وفقاً لتفضيلاته السابقة.

وتتيح ((غوغل)) الخاصية الجديدة لكل مستخدمي خدمة ((تسوق غوغل)) على الأجهزة المحمولة، أو تطبيق ((غوغل)) للأجهزة الذكية في الولايات المتحدة.

ولم تكشف الشركة عما إذا كانت تعتزم إطلاق الخدمة في المزيد من الدول، ولا متى ستفعل ذلك.

تقول ((غوغل)) إن المستخدمين يتسوقون أكثر من مليار منتج يومياً على منصتها، ويشاهدون أكثر من 45 مليار منتج على صفحة نتائج البحث الخاصة بهم.

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