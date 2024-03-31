فيدليتي تخفض تقييمها لحصتها في «X» بنسبة 5.7 % في فبراير

خفض صندوق النمو الذي يستثمر بالشركات الكبرى التابع لـ((فيدليتي))، قيمة حصته في ((X)) بنسبة 5.7% في فبراير، ما يعني انخفاضاً نسبته 73% في قيمة الشركة التي عُرفت سابقاً بـ((تويتر)) منذ شراء إيلون ماسك شركة التواصل الاجتماعي.

وخفضت شركة ((فيدليتي)) قيمة حصتها بشركة التواصل الاجتماعي ((X)) المملوكة لإيلون ماسك بنحو 10% في يناير، أي بعد شهر واحد فقط من إعلانها عن ارتفاع قيمة الحصة.

مساعدة

وقدرت فيدليتي، التي حصلت على حصتها في ((X)) عبر مساعدة إيلون ماسك على إكمال استحواذه البالغة قيمته 44 مليار دولار في أكتوبر 2022، قيمة حصتها بمبلغ 5.28 ملايين دولار كما في 29 فبراير، وفقاً لتقرير نُشر يدرج ممتلكات الصندوق. وقبل شهر، كانت القيمة 5.6 ملايين دولار.

وانخفضت القيمة الإجمالية لحصة صندوق نمو الشركات الكبرى التابع لـ((فيدليتي)) في ((X)) بنسبة 73% منذ استحواذ ماسك، ما يشير إلى انخفاض مماثل في قيمة الشركة لأن الصندوق لم يكشف عن أي تغيير في مركزه في ((X)).

جذب معلنين

وتحاول ((X)) جذب المعلنين مرة أخرى، منذ استحواذ ماسك على الشركة. وذكرت بلومبرغ، أن مبيعات الإعلانات في العام الماضي قُدرت بنحو 2.5 مليار دولار، وهو أقل من هدف الشركة البالغ 3 مليارات دولار.

ولم ترد ((فيدليتي)) و((X)) على الفور على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق والتي تم إرسالها خارج ساعات العمل العادية.