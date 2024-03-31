تسريب بيانات ملايين العملاء ونشرها على «الويب المظلم»

أعلنت شركة AT&T؛ إحدى كبريات شركات الاتصالات الأمريكية، أنها تحقق في حادث تسريب وقع قبل أسبوعين أدى إلى نشر بيانات ملايين العملاء على ((الويب المظلم))؛ وهو جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام برامج خاصة. وأعادت الشركة، تعيين رموز المرور الخاصة بـ 7.6 ملايين مستخدم حالي تأثروا، وقالت إنها تتواصل بنشاط مع هؤلاء العملاء، إلى جانب 65.4 مليون من أصحاب الحسابات السابقين الذين تعرضت بياناتهم أيضاً للتسريب.

وكتبت الشركة في بيان صحافي: ((حتى اليوم، لم يكن لهذا الحادث تأثير مادي على عمليات AT&T)).

ووجدت المراجعة الأولية لشركة AT&T، أن البيانات المسربة تعود إلى العام 2019 تقريباً أو قبل ذلك، وتضمنت معلومات شخصية مثل الأسماء، وعناوين المنازل، وأرقام الهواتف، وتواريخ الميلاد، وأرقام الضمان الاجتماعي، فيما لم تحتوي مجموعة البيانات على معلومات مالية شخصية أو سجل المكالمات.

وشجعت شركة AT&T، المستخدمين الذين سيتلقون بريداً إلكترونياً إذا تأثروا، على إعداد حسابات تنبيه للاحتيال ومراقبة نشاط حساباتهم وتقارير الائتمان الخاصة بهم. ولم تحدد الشركة بعد مصدر التسريب.

وفي فبراير الماضي، واجه عملاء AT&T، انقطاعاً في الخدمة الخلوية لمدة ساعات، وأوضحت الشركة أنه ناتج عن مشكلة في النظام، وليس هجوماً إلكترونياً. واعتذر الرئيس التنفيذي للشركة، جون ستانكي، لاحقاً عن هذا الحادث وقدم أرصدة العملاء للمتضررين.