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اعتقال 3 أشخاص بداغستان بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية

3/31/2024 7:18:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، أمس، اعتقال 3 أشخاص كانوا يخططون لهجمات إرهابية في جمهورية داغستان الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن اللجنة أنه: ((خلال عملية مكافحة الإرهاب التي تم تنفيذها، (أمس)، في محج قلعة وكاسبيسك، تحت قيادة المقر العملياتي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اعتقلت السلطات الأمنية ثلاثة أشخاص كانوا يخططون لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية)).

وأشارت إلى أنه وخلال عملية القبض عليهم، تمت مصادرة أسلحة آلية وذخيرة لها وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام.

ووفقاً للجنة، فإنه لم تقع إصابات بين السكان أو خسائر بين عناصر الأمن خلال عملية مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق من أمس، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، محاصرة الأمن الفيدرالي الروسي، أفراد مجموعة إرهابية في شقق عدة بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة وكاسبيسك، في داغستان.

وقالت اللجنة: ((في سياق التدابير العملياتية والتحقيقات في داغستان، تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن مكان وجود أشخاص مسلحين متورطين في نشاط إرهابي، وقد قامت القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بمحاصرتهم في أحياء سكنية في محج قلعة وكاسبيسك)). وأشارت اللجنة إلى أنه تم التأكيد على إخلاء سكان المنازل المجاورة.

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