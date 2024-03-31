روسيا تشن «ضربة كبرى» على منشآت الطاقة في أوكرانيا

استدعت روسيا نحو 150 ألف مجند للجيش، فيما نفذت القوات الجوية ضربة كبرى على مرافق بنية تحتية للطاقة ومنشآت إنتاج غاز في أوكرانيا.

ونُشر في موسكو المرسوم الربيعي السنوي باستدعاء نحو 150 ألف مجند للجيش الروسي، الذي وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك تماشياً مع العرف السائد منذ فترة طويلة.

ويشار إلى أنه يتم استدعاء المجندين سنوياً في الأول من أبريل للخدمة في الجيش لمدة 12 شهراً. ويذكر أن استدعاء مماثلاً يحدث خلال الخريف. وكانت وزارة الدفاع أصدرت سابقاً تأكيداً أنه لن يتم إرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا.

ووفقاً للمرسوم، فإنه سوف يتم استدعاء 150 ألف مجند تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاماً بحلول 15 يوليو المقبل.

ونشرت وزارة الدفاع وثيقة انتهاء خدمة الذين أكملوا تدريبهم الأساسي. ويمكن للقوات المدربة التطوع للخدمة في الجبهة الأوكرانية، ويتردد أنهم يخضعون للضغط للتوقيع على العقد الخاص بذلك.

ضربة كبرى

في الأثناء، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربة كبرى على مرافق بنية تحتية للطاقة ومنشآت إنتاج غاز في أوكرانيا. وقالت الوزارة إنها استخدمت ((أسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة)) وطائرات مسيرة.

وأضافت ((نتيجة لهذا الهجوم، تعطل عمل مؤسسات دفاعية تشارك في تصنيع وإصلاح الأسلحة والمعدات والذخيرة. كل أهداف الضربة تحققت بنجاح. الأهداف المحددة أصيبت)).

وقالت السلطات الأوكرانية إن القصف الروسي استهدف بنى تحتية في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل في منطقة لفيف القريبة من حدود بولندا، مؤكّدة أنها أسقطت تسعة صواريخ وتسع مسيّرات.

قبيل ذلك أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط خلال الضربات الليلية تسعة صواريخ كروز وتسع مسيّرات روسية.

وأفادت القوات الأوكرانية في جنوب البلاد عبر تليغرام، إن صاروخين روسيين أصابا مؤسسة زراعية في منطقة خيرسون بدون وقوع إصابات. وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أصابت 1500 قذيفة مدفعية روسية 14 موقعاً في منطقة دونيتسك (شرق) ما أسفر عن مقتل مدنيَين على الأقل وإصابة خمسة آخرين وفق الجانب الأوكراني.

وقُتل رجل يبلغ 19 عاماً وأصيب آخر في بوروفا في منطقة خاركيف وأصيب مدنيان في مدينة خاركيف خلال ضربات مساء السبت وليل السبت الأحد، وفق ما أفاد الحاكم الإقليمي.

تدمير مقاتلات

إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية دمرت 3 مقاتلات تابعة للقوات الأوكرانية، من طراز ((سو 25)) في مطار ((فوزنيسنسك))، بحسب وكالة أنباء ((سبوتنيك)). وقالت الوزارة في بيان: ((دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية في مطار فوزنيسينسك في مقاطعة نيكولاييف ثلاث طائرات من طراز (سو 25) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية)). وأضاف البيان أنه ((خلال النهار، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 178 طائرة مسيرة أوكرانية، بالإضافة إلى 23 صاروخاً من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة (هيمارس) و(أورجان))).

وأشار البيان إلى أنه ((تم تدمير مستودعين للذخيرة، ورشة تجميع وتخزين للطائرات المسيرة والقوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 126 مقاطعة)).

وتابع البيان: ((في اتجاه أفديفكا، قامت وحدات من مجموعة القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة)).

وأوضح أنه ((في مناطق لينينسكوي وتونينكوي وفوديانوي وبيرديتشي وبيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد تسع هجمات مضاد للقوات الأوكرانية، وألحقت القوات الروسية بهم خسائر كبيرة))، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية ((خسرت ما يصل إلى 300 جندي ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين، بالإضافة إلى محطة استطلاع وحرب إلكترونية)).

وبحسب بيان الدفاع، فإن خسائر القوات الأوكرانية البشرية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 760 عسكرياً في مناطق مختلفة.

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