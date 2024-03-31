موسكو: مشروع المصالحة في ليبيا سيعزز فرص السلام

أكدت موسكو أن مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، سيعزز من فرص تحقيق السلام في البلاد، فيما ثمن عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، أمس، حرص روسيا على دعم المسار السلمي، وكل الجهود المبذولة، لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

جاء ذلك في لقاء جمع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، أيدار أغانين، بالعاصمة الليبية طرابلس لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية، وفقاً لوكالة ((سبوتنيك)).

تطلعات الشعب

وأكد السفير أغانين أن مشروع المصالحة الوطنية، سيعزز من فرص تحقيق السلام للمضي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السفير الروسي، أشاد خلال اللقاء بدور المجلس الرئاسي في معالجة حالة الانسداد السياسي، وإعادة الثقة بين جميع الأطراف.

وثمن اللافي حرص روسيا على دعم المسار السلمي، وكل الجهود المبذولة، لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

وبحث اللقاء جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، والتحضير لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع الذي يتوقع أن يحظى بمشاركة واسعة من كل الأطراف.

يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، إن روسيا تؤيد سيادة وسلامة أراضي ليبيا.

وقال بوتين، خلال لقاء مع رئيس مجلس الرئاسة الليبي، محمد المنفي، في يوليو الماضي: ((على جدول الأعمال موضوع تحقيق التطبيع المستدام في ليبيا، ونحن نتفهم ذلك جيداً، وندركه تماماً، وتعتزم روسيا مواصلة المساعدة للمضي قدماً في المسارات الرئيسية للتسوية على أساس ضمان الوحدة والسيادة وسلامة أراضي الدولة الليبية)).

وقال بوتين: ((لدينا سنوات عديدة من الخبرة في العمل المشترك المثمر، وأعتقد أنه حتى إمكانات تفاعلنا ما زالت بعيدة عن أن تُستنفد. على الرغم من أن العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون يتطوران بشكل جيد على وجه العموم)).

وأشار إلى أن ليبيا شريك طويل الأمد لروسيا في شمال أفريقيا.

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