انتخابات تركيا.. المعارضة تحتفظ ببلدية العاصمة

أعلن المعارض منصور يافاس احتفاظه برئاسة بلدية العاصمة التركية أنقرة أمام حشد من أنصاره إثر الانتخابات البلدية أمس. وقال المسؤول المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري ((انتهت الانتخابات، وسنواصل خدمة أنقرة وسكانها الستة ملايين بدون تمييز))، في وقت كانت نتائج فرز صناديق الاقتراع، تظهر تحقيقه تقدماً مريحاً للغاية على منافسه الرئيسي.

واعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل ((أن ((الناخبين اختاروا تغيير وجه تركيا)). وأضاف أوزيل الذي يتجه حزبه للفوز في أكبر المدن التركية في الانتخابات البلدية وبينها اسطنبول والعاصمة أنقرة، أن الناخبين ((أرادوا فتح الباب أمام مناخ سياسي جديد في بلادنا)).

حوادث طفيفة

وشهدت الانتخابات حوادث عنف طفيفة، لكن بالإجمال جرت العملية على نحو سلس، وفق مسؤولين أتراك.

وأغلقت صناديق الاقتراع أبوابها الساعة الخامسة مساء (1400 بتوقيت غرينتش) بعد اندلاع بعض أعمال العنف في أنحاء البلاد، وورود أنباء عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفق قناة الحرة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات، أحمد ينير، للصحافيين إن ((العملية الانتخابية انتهت من دون أي مشكلة باستثناء بضعة حوادث)). ففي جنوب شرق تركيا، اشتبكت مجموعات متنافسة ببنادق وعصي وحجارة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 11.

وقالت وكالة الأناضول إن مرشحاً آخر قتل وأصيب 4 في اشتباكات. وأضافت أن 16 شخصاً أصيبوا في اشتباك في شانلي أورفا، بينما طُعن رئيس بلدية قرية أفيون قره حصار في الغرب. وأفادت وكالة ديميرورين للأنباء بشكل منفصل بأن شخصاً قُتل بالرصاص وجُرح اثنان خلال الليل في مدينة بورصة.

وأظهر فرز جزئي للأصوات توجهاً يصب لصالح المعارضة في كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة، بحسب نتائج نشرتها وسائل إعلام رسمية.

وذكرت قناة (إن.تي.في) ومحطات إذاعية أمس، أن فرز الأصوات الرسمي الجزئي أظهر تقدم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الحالي ومرشح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا.

ووجه رئيس بلدية إسطنبول، إمام أوغلو، لأردوغان وحزبه العدالة والتنمية أكبر ضربة انتخابية منذ عقدين في السلطة بفوزه في انتخابات 2019 ليتمكن من إنهاء حكم حزب ((العدالة والتنمية)) في المدينة، بعد 25 عاماً متواصلة.

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