القصف يشتد على غزة بالتوازي مع استئناف جهود «الهدنة»

استضافت مصر وفداً إسرائيلياً لإجراء جولة جديدة من المحادثات في محاولة للتوصل إلى هدنة، مترافقة مع إصرار إسرائيلي على تنفيذ عملية اجتياح بري لمدينة رفح، فيما لقي 77 فلسطينياً حتفهم خلال ضربات إسرائيلية اشتدت في أنحاء القطاع، مستهدفة ثلاثة مستشفيات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حركة حماس ((بتشديد)) مواقفها في المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة في الحرب في قطاع غزة. وقال خلال مؤتمر صحافي: ((في حين أظهرت إسرائيل مرونة في مواقفها خلال المفاوضات، قامت حماس بتشديد مواقفها)). وأضاف: إن العملية ضد حركة حماس في رفح لن يوقفها شيء، وأن الضغط العسكري مع المرونة في المحادثات سيؤديان إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، مؤكداً إصراره على شن عملية عسكرية في رفح.

((حماس)) غائبة

وقال مسؤول لرويترز أمس، إن حماس لن تحضر المحادثات في القاهرة، إذ تنتظر ما سيقوله الوسطاء حول ما إذا كان هناك عرض إسرائيلي جديد مطروح على الطاولة. وكثف الطرفان المتحاربان مفاوضات تجري بوساطة قطر ومصر حول تعليق الهجوم الإسرائيلي لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 من أصل 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر.

مستشفى الشفاء

ميدانياً، واصلت القوات الإسرائيلية عمليات القصف على مستشفى الشفاء وفي محيطه بمدينة غزة. وقال سكان يعيشون في مكان قريب إن القوات الإسرائيلية دمرت أحياء سكنية بالقرب من المستشفى. وقال أبو مصطفى (49 عاماً): ((طلعت من البيت أجيب علاج من الصيدلية شفت شغلات كسرت قلبي، شوارع كاملة بالمباني اللي عليها اختفت)). وقال لرويترز عبر الهاتف من مدينة غزة: ((هاي مش حرب، هاي إبادة جماعية)).

((شهداء الأقصى))

وأصابت ضربة إسرائيلية خياماً داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، ما تسبب في مقتل أربعة وإصابة عدد آخر من بينهم خمسة صحافيين، وفقاً لمسؤولي صحة ووسائل إعلام فلسطينية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرين في القصف الإسرائيلي على المستشفى. وقال المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة ((إكس)): إن فريقاً من منظمة الصحة العالمية شهد الغارة في المستشفى أثناء مهمة لتقييم الاحتياجات وجمع حاضنات لشمال غزة.وكتب في منشور: ((كان فريق من منظمة الصحة العالمية في مهمة إنسانية في مستشفى الأقصى في غزة عندما تعرض مخيم داخل مجمع المستشفى لغارة جوية إسرائيلية أمس. قُتل أربعة أشخاص وأصيب 17 آخرون))، موضحاً أن موظفي المنظمة بخير.وجدد تيدروس نداءه لحماية المرضى والطواقم الصحية وعمال الإغاثة أثناء النزاع، ووقف الهجمات على المستشفيات.

وأضاف: ((يجب أن تتوقف الهجمات المستمرة وعسكرة المستشفيات. ويجب احترام القانون الإنساني الدولي)).

وحضّ جميع أطراف النزاع على الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قيادياً بارزاً في حركة الجهاد الإسلامي في ضربة استهدفت مركز قيادة في باحة المستشفى بوسط غزة. ولم يذكر الجيش اسم القيادي أو منصبه. ولم يصدر تعليق بعد من حركة الجهاد الإسلامي.

وادعى الجيش الإسرائيلي إن أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي كانوا في مركز القيادة. لكن المكتب الإعلامي في غزة قال إن الخيمة التي تعرضت للهجوم كانت خاصة بأشخاص يبحثون عن الحماية فحسب.

حصار مستشفيين

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، واصلت القوات الإسرائيلية حصار المستشفيين الرئيسيين. وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت تسعة في بني سهيلا قرب خان يونس، بينما قتلت غارة جوية أخرى أربعة في مخيم المغازي وسط القطاع.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت 15 مسلحاً وسط القطاع وعدداً آخر في خان يونس، بعضهم بالقرب من مستشفى الأمل.

وفي حصيلة الحرب حتى الآن، قالت وزارة الصحة في غزة، إن ما لا يقل عن 32782 فلسطينياً لقوا حتفهم، وأصيب 75298 آخرون في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز