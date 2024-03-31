الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قيادي في حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على قيادي في وحدة الصواريخ التابعة لـ ((حزب الله)) في غارة جوية بجنوب لبنان، أمس، بعد يومين من مقتل قيادي آخر بالحزب في غارة في المنطقة نفسها. وتتبادل إسرائيل والحزب القصف عبر الحدود منذ بدء الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر.

ويستهدف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات بالقرب من الحدود، وترد إسرائيل بقصف مناطق لبنانية، خصوصاً في الجنوب، تستهدف خصوصاً مسؤولي الحزب وحركة ((حماس)).

وقال الجيش إن ((طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت مركبة في منطقة كونين في لبنان كان يستقلها إسماعيل الزين))، مضيفاً أنه ((تم القضاء عليه)). وتابع ((كان الزين قائداً مهماً في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لقوة الرضوان في حزب الله المسؤولة عن عشرات الهجمات)) ضد إسرائيل.في بيروت، أكد حزب الله مقتل الزين في بيان لم يحدد فيه ما إذا كان ينتمي إلى قوة الرضوان الخاصة.

والجمعة أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل ((علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله)) في البازورية. وأكد ((حزب)) مقتل نعيم.

من جانبه، أعلن ((حزب الله)) أمس، في بيانات متعاقبة استهداف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. وقال إن ((عناصره استهدفوا ثكنة راميم بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة، وموقع المالكية بصواريخ ((بركان)) وأصابوه إصابة مباشرة)).

وأكد الحزب أن عناصره شنوا هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على مربض مدفعية برختا المستحدث وانتشاراً لجنود إسرائيليين في محيطه في مزارع شبعا.

كما تم استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا بقذائف المدفعية، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، بالإضافة إلى التجهيزات التجسسية المستحدثة في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها.

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