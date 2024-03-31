لابيد: قلق على إسرائيل وهذه لحظة وجودية

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رداً على سؤال حول مدى قلقه بشأن الوضع في إسرائيل في الوقت الحاضر خلال مقابلة مع قناة الـ 12 الإسرائيلية: ((لم أشعر قط بمثل هذا القلق في حياتي مثلما أنا أشعر الآن)).

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن لابيد قوله، خلال المقابلة، إن عائلات المحتجزين في غزة تحتج، ورد الحكومة هو ((مهاجمتهم)).

وقال إن مظاهرات أمس، التي ألقى خلالها خطاباً، تؤكد أنه على الرغم من أن الذهاب إلى انتخابات في منتصف الحرب ((ليس أمراً مثالياً))، فإنه ضروري ((لأن هذه الحكومة لن تصلح الميزانية، ولن تصلح مشروع قانون تجنيد (الحريديم)، وعلى وجه الخصوص، لن تعيد الأسرى. وتعلم ماذا أيضاً؟ إنها لن تنتصر في الحرب، لأننا لن نضم العالم إلى صفنا ولن يكون شعب إسرائيل (متحداً بالكامل))).

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن لابيد قوله إن ((هذه لحظة وجودية بالنسبة لإسرائيل، والأشخاص الذين كان من المفترض أن يحافظوا على سلامة أطفالنا فشلوا في القيام بذلك... وروح الدولة تنزف)). وأضاف ((يجب استعادة الثقة في القيادة، وكذلك الشعور بأن القيادة ملتزمة بحماية الشعب)).

تظاهرات

وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في القدس أمس، للتنديد بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وبالإعفاءات الممنوحة لليهود المتزمتين دينياً من الخدمة العسكرية، في مشهد يعيد إلى الأذهان الاحتجاجات الحاشدة في الشوارع العام الماضي.

ونظمت مجموعات احتجاجية المظاهرة أمام الكنيست، داعية إلى إجراء انتخابات جديدة تأتي بحكومة محل الحكومة الحالية. وقاد بعض من هذه المجموعات المظاهرات الحاشدة التي هزت إسرائيل العام الماضي.

كما يريد المحتجون مساواة أكبر في تحمل عبء الخدمة العسكرية الإلزامية على معظم الإسرائيليين. وقالت القناة 12 الإخبارية إنها أكبر مظاهرة فيما يبدو منذ بدء الحرب.

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