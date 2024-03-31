أحمد شنانة: 7 نصائح للرياضيين في رمضان

قدم أحمد السيد شنانة، مدرب اللياقة البدنية، 6 نصائح للرياضيين في رمضان المبارك، تتمثل في تناول وجبة سحور متوازنة غنية بالبروتينات والكربوهيدرات لتمد جسم الرياضي بالطاقة في الصيام، وممارسة التمارين الرياضية في الفترة ما بين الإفطار والسحور للمحافظة على اللياقة البدنية، وتجنب التمارين المكثفة في أوقات الصيام، وممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي واليوغا، والمحافظة على ترطيب الجسم بشرب الكمية الكافية من الماء بين الإفطار والسحور، والابتعاد عن الأطعمة الدهنية والمقليات والمشروبات الغازية في السحور والإفطار لتجنب الشعور بالثقل والإرهاق في أثناء التمارين، واستشارة مدرب اللياقة البدنية ومختص التغذية للحصول على نصائح مفيدة عن نوع الرياضة التي يمارسها الرياضي في رمضان المبارك.

وعن أفضل أوقات ممارسة التمارين في رمضان المبارك، قال شنانة: مواعيد التدريب المفضلة في رمضان المبارك، تعتمد على مدى حرص الرياضي على وضع برنامج يومي منظم يأخذ في الحسبان أن أفضل أوقات ممارسة الرياضة في رمضان، هي 3، الأول، قبل وجبة الإفطار، وهي فترة مناسبة للتمارين المكثفة للرياضيين الذين لديهم نشاط وحيوية في هذا الوقت، والثاني، بعد صلاة الفجر بأداء تمارين خفيفة تساعد على تحفيز الجسم، والثالث، بعد الانتهاء من العمل، أو قبل وجبة السحور.

وأشار شنانة، إلى أن اختيار الوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية، يعتمد أساساً على الرياضي نفسه في مدى قدرته على الاستمرار والتحفيز في أثناء الصيام، لافتاً إلى أن المحافظة على مستوى اللياقة البدنية في رمضان المبارك، يتطلب الالتزام بـ5 نصائح، تتمثل في مواصلة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ولو عبر جلسات قصيرة في فترة الصيام، وتناول وجبة سحور متوازنة تحوي أبرز العناصر الغذائية التي تحافظ على مستوى عالٍ من الطاقة في الجسم في الصيام، والمحافظة على جسم رطب عبر شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، والابتعاد عن الأكل الثقيل في وجبة الإفطار، وخصوصاً ما يتعلق بالأطعمة الدسمة لتجنب الشعور بالثقل والكسل، واستشارة المختصين لمعرفة الإرشادات الصحيحة لممارسة النشاط الرياضي في الصيام.