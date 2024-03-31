نصائح لمرضى الكوليسترول والكبد والسمنة

يصعب على الأفراد في رمضان ترتيب أنظمتهم الصحية، لاسيما من يعانون مشاكل صحية مثل ارتفاع الكوليسترول والكبد الدهني والسمنة، ويعد الصيام فرصة صحية لتخليص الجسم من السموم وتجديد الخلايا، حيث ينصح الأطباء بالالتزام بالإرشادات التوعوية لضمان صيام آمن ومفيد للجسم.

وتقول الدكتورة أزهار أحمد، أخصائية التغذية والصحة العامة، رمضان فرصة لإعادة تقييم عاداتنا الغذائية وتحسين صحتنا، لكن يجب على بعض المرضى كالذين يعانون من الكوليسترول والكبد الدهني والسمنة أن يكونوا أكثر وعياً بنوعية الطعام وكميته خلال الشهر الفضيل. وتضيف: الصيام وسيلة مفيدة لتحسين مستويات الكوليسترول إذا تم بطريقة صحيحة وفق الإرشادات الطبية. وقالت: التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية وتجنب الأطعمة المعالجة والدهون المشبعة كفيل بخفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد.

وأشارت الدكتورة أزهار، إلى أن الصيام يتطلب أيضاً من مرضى الكبد الدهني الانتباه الشديد لنوعية الطعام، نظراً لتنوع أنواع المخبوزات والمقبلات المقلية على سفرة الإفطار، حيث يتجه بعض الأفراد للإفراط في تناول الأطعمة الدسمة عند الإفطار، وذلك قد يؤدي إلى خطورة الحالة الصحية ويزيد من تراكم الدهون في الكبد، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وأضافت: رمضان فرصة للتخلص من الوزن الزائد للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ومشاكل صحية أخرى، محذرة من الإفراط في تناول الطعام وقلة الحركة. وذكرت بأن الحفاظ على نشاط بدني منتظم وتجنب الأطعمة عالية السعرات الحرارية، يساعد في الحفاظ على وزن صحي وجسم سليم.

وبشأن الأمراض المرتبطة بالدهون، ذكرت أن الصيام قد يؤدي إلى تقلبات في مستويات الدهون الثلاثية، وهي مؤشر على صحة القلب، لذا تنصح بالإفطار على الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية، حيث تساعد في الحفاظ على مستويات صحية.

وفي الختام نصحت الدكتورة أزهار، بضرورة اتباع الإرشادات العامة لضمان صيام صحي وسليم، عبر الحرص على الإفطار الخفيف وكسر الصيام بالتمر والماء وتجنب الإفراط في تناول الطعام، والحرص على إضافة البروتين والألياف إلى الوجبات خلال اليوم لتعزيز الشعور بالشبع، وتجنب الأطعمة العالية بالدهون والسكريات، إضافة إلى شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، حيث يعد أمراً مهماً لتحسين عملية الهضم والتخلص من السموم وتجنب الجفاف والعطش.