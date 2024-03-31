«السدو» إحياء للتراث وتعزيز للترابط الاجتماعي

في شهر رمضان المبارك، تجتمع كبار المواطنات بعد صلاة الظهر للقيام بحرفة تقليدية تعرف بصناعة ((السدو))، هذا النشاط يجمع الجيران والأصدقاء معاً للتسلية وتصنيع أعمال يدوية يمكن استخدامها في المنزل، وهو من أبرز الأعمال اليدوية التقليدية في الإمارات، حيث تجلس النساء في دوائر صغيرة، ويعتبر هذا النشاط فرصة للتواصل الاجتماعي والتعبير عن الهوية الثقافية والتراثية للإمارات.

وتعد حرفة ((السدو)) من الحرف التقليدية الشهيرة في الإمارات، حيث يستخدم في صناعة الخيام والسجاد والوسائد وزينة رحال الإبل، ويتميز ((السدو)) بألوانه المختلفة التي تتنوع بين الأسود والأبيض والبني والبيج والأحمر، ويغزل على النول، وهو آلة الحياكة المصنوعة من النخيل أو خشب العناب، إلى جانب الخيوط يدخل ((سعف النخيل))، في صناعة العديد من المنتجات مثل السلال والسرود والمكبة، وهذه المنتجات لا تعبر فقط عن الإبداع اليدوي، ولكنها تحمل أيضاً قيمة ثقافية كبيرة في المجتمع الإماراتي.

واعتبرت المواطنة فاطمة محمد، حرفة ((السدو)) جزءاً من التراث الإماراتي القديم، وتحتفظ به النساء الكبيرات لنقله إلى الأجيال الصاعدة، موضحة أنه ليس مجرد نشاط يدوي، بل هو تجربة اجتماعية تعزز الترابط المجتمعي، وتعكس قيم العمل الجماعي والتعاون.

وقالت: يزداد التجمع اليومي لكبار المواطنات خلال شهر رمضان خلال فترة الصباح لممارسة تلك الحرفة التي تجسد تجربة فريدة من نوعها تمزج بين الترفيه والتعلم والتراث، وتعكس الروح النابضة بالحياة والثقافة الغنية للإمارات وشغف شعبها في الحفاظ على تراثه التقليدي القيم.

وأوضحت أن استمرار تقليد صناعة السدو في رمضان، يسهم في نقل المعرفة والمهارات إلى الأجيال القادمة، ويشكل مثالاً على الاحتفاء بالتراث الإماراتي وتعزيز الترابط الاجتماعي، كما أن استمرار كبار المواطنات في تجمعهن اليومي لصنع السدو يعزز الوعي بالثقافة التقليدية، ويحافظ على تراث الإمارات الغني والمتنوع.

وذكرت أن ممارسة تلك الحرفة تعزز روح العطاء والمشاركة والفخر للنساء الإماراتيات بتراثهن الثقافي، وتمنحهن فرصة للتعبير عن إبداعهن والاستمتاع بوقتهن في أجواء مليئة بالمحبة والترابط الاجتماعي.